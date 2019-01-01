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كوبا أمريكا | الكشف عن تشكيل الأرجنتين لمواجهة قطر

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LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images
تعرف على تشكيل الأرجنتين قبل المباراة الحاسمة ضد قطر
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حدد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل التانجو لمواجهة قطر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في كوبا أمريكا.

الأرجنتين تدخل مواجهة قطر بشعار لا بديل عن الفوز لأجل ضمان التواجد في ربع النهائي.

ورغم أنّ المدرب لم يؤكد الصورة النهائية لتشكيل التانجو، إلا أنّ صحيفة TyC الأرجنتينية أشارت إلى أنّ سكالوني قرر الاعتماد على ثنائي هجومي بقيادة لوتارو مارتينيز وسيرجيو أجويرو.

بينما في الوسط يلعب ليوناردو باريديس وجيوفاني لو سيلسو وماركوس أكونا وأمامهم ليونيل ميسي.

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ولن يغير المدرب الشكل الدفاعي للفريق باستمرار وجود فرانكو أرماني في حراسة المرمى وميلتون كاسكو وجيرمان بيزيلا ونيكولاس أوتامندي ونيكولاس تاليافيكو.

جدير بالذكر أنّ المدرب أجرى عدة تغيرات في تشكيل التانجو بين المباراتين الأولى والثانية دون تحقيقق أي انتصار.

وحقق الأرجنتين البطولة 14 مرة عبر التاريخ إلا أنّها لم تفز بأي لقب منذ 1993 بعد التغلب على المكسيك في نهائي كوبا أمريكا.

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