هل سيدأ أجويرو مواجهة البرازيل؟ سكالوني يُجيب

المدرب يُجيب على السؤال المهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين وجود سيرخيو أجويرو منذ البداية أمام البرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وكانت بعض التقارير قد شككت في حفاظ مهاجم مانشستر سيتي على مكانه الأساسي في هجوم راقصي التانجو خلال مواجهة أصحاب الملعب فجر الأربعاء.

المدرب نفى هذا بقوله "أؤكد وجود أجويرو منذ البداية، دومًا ما أثيرت تلك الشكوك حوله وانتهى الأمر بتواجده في الملعب".

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أضاف مازحًا "بقية التشكيل غير مؤكد بعد، بما في ذلك ميسي".

ويرى المدرب الأرجنتيني أن البرازيل هي الفريق المفضل للفوز بالبطولة، إذ قال "هم في وضع ممتاز، يلعبون معًا منذ فترة طويلة والمدرب تولى المسؤولية منذ مدة طويلة أيضًا، هذا يمنحهم الأفضلية".

أتم "البرازيل هي المفضلة للفوز بكوبا أمريكا، هي المنافس الذي يود الجميع هزيمته".

يُذكر أن البرازيل تخطت باراجواي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تفوقت الأرجنتين على فنزويلا بهدفين دون رد.