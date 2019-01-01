كوبا أمريكا | الأرجنتين لا تخسر حينما تسجل أولًا بالقرن الحالي

أرقام مبشرة للأرجنتين في كوبا أمريكا أثناء مباراة فنزويلا

يمتلك منتخب الأرجنتين سجلًا جيدًا في بطولة كوبا أمريكا في الأدوار الإقصائية خلال القرن الحادي والعشرين.

الأرجنتين نجحت في التقدم على فنزويلا بالشوط الأول بهدف نظيف سجله لوتارو مارتينيز بربع النهائي.

ولم يعرف التانجو الهزيمة في مباراة بكوبا أمريكا حينما يتقدم في النتيجة منذ نسخة 1999 حينما خسر أمام البرازيل بهدفين لهدف.

وخرج في مباراة واحدة فقط متعادلًا وكانت ضد باراجواي في 2015 وانتهت 2-2.

9 - 🇦🇷 won each of their last 9 games in which they scored the opening goal; the last time they failed to win was in 2015, against 🇵🇾 (2-2), and the last time they lost was in 1999 quarter-finals, against 🇧🇷 (1-2). Derby?#CopaAmerica pic.twitter.com/pFHvMSpORV — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2019

كما يعيش مارتينيز أفضل أيامه مع الأرجنتين بتسجيله الهدف السادس في 10 مباريات دولية من 11 تسديدة فقط، كما أنّها المرة الأولى التي يحرز في لقائين على التوالي.

واتسم الشوط الأول بالكثير من البطاقات الصفراء بواقع 5 اثنين للأرجنتين و3 لفنزويلا وهو أكثر شوط شهد إنذارات في آخر نسختين من البطولة.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا في 4 مرات من آخر 5 نسخ للبطولة دون تحقيق اللقب.