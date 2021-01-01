كواليس من بدايات رونالدو .. مراوغ مستفز ويركض بأثقال على كاحله

تعرض للسخرية من بعض الأشخاص

كشف ريجيس دوبونت مؤلف كتاب "fois Ronaldo 101"، عن بعض التفاصيل والكواليس من مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بدايته مع كرة القدم.

بداية رونالدو لم تكن سهلة، حيث مر بفترات صعبة في البرتغال، قبل اللعب لسبورتنج لشبونة ومنه إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد ليصبح من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.

دوبونت تحدث لشبكة "RMC" الفرنسية عن طبيعة بداية نجم يوفنتوس، وتعرضه للسخرية خلال فترة طفولته.

وقال المؤلف في تصريحاته:"عندما كان صغيرًا اعتاد على الركض في الحي وهناك بعض الأشياء حول كاحليه، الناس كانوا يقولون من هذا الشخص الغريب؟".

وأضاف:"رونالدو اعتاد على وضع بعض الأثقال على قدميه للركض حتى يقوم بتقوية نفسه بشكل أكبر، لأنه وقتها كان في الحادية أو الثانية عشر من عمره".

وتابع:"جسمه كان نحيلًا لذلك أراد بناء بعض العضلات، ليكون الأفضل يومًا ما، وفي البداية كان مراوغًا مزعجًا لزملائه في الفريق، لأنه لا يمرر الكرة أبدًا ويفضل التباهي بالمهارة على أن يكون فعالًا".

واستكمل:"في حفل الكرة الذهبية 2008 سأل نفسه وقتها، كيف أصبح أفضل من ذلك، وهو ما فعله من خلال التوقف عن المراوغة والتركيز على التسجيل عندما وصل إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن المهاجم البرتغالي يمر بفترة صعبة مع يوفنتوس هذا الموسم، بسبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، والابتعاد عن المنافسة على الدوري الإيطالي، لتنتشر الأنباء حول رحيله عن النادي الإيطالي.

اقرأ أيضًا ..