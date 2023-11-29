كواليس خطيرة.. ميسي خان برشلونة في 2020 من أجل جوارديولا!

تفاصيل شديدة الأهمية..

كواليس شديدة الأهمية تظهر لأول مرة عن الفترة الأخيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، وتحديدًا في عام 2020 في خضم مشاكل الأرجنتيني مع إدارة برشلونة السابقة.

الأرجنتيني طلب الرحيل الرسمي عن برشلونة في "البوروفاكس" الشهير آنذاك، ولكن في النهاية قرر تمديد تعاقده لموسم إضافي قبل أن يرحل عن البلوجرانا بالصيف التالي.

كان ذلك في أعقاب الهزيمة المذلة من بايرن ميونخ 8-2 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالبرتغال، الهزيمة التي تركت أثرًا سلبيًا لا يمكن أن ينساه ميسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي الإسباني مارتي بيرارناو أصدر كتابًا بعنوان: "فليحفظ الله بيب!" يتحدث فيه عن أهم المحطات في حياة المدرب بيب جوارديولا.

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مما تحدث عنه، هو أن بيب تلقى بوساطة من سيرخيو أجويرو رسالة من ليونيل ميسي عقب الهزيمة من بايرن ميونخ، تفيد برغبة الأرجنتيني في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

بدت الأمور واضحة، ميسي كان يريد الرحيل بسبب الهزيمة المذلة والمشكلات مع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، طلب من صديقه أجويرو إجابة سؤال واحد: إلى متى يظل عقد بيب ساريًا في السيتي؟.

بعد ذلك، تقابل كل من ليونيل ميسي وبيب جوارديولا في منزل الأخير في برشلونة، حيث أخبره الأرجنتيني بأنه "يريد أن ينهي الأمور" بسبب مشاكله في برشلونة.

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بيب قال له إن "الأجواء ماطرة في مانشستر سيتي ويتدربون بشكل شاق" فأبدى ميسي استعداده التام لأي شيء، والتأقلم مع أي أجواء مقابل الانتقال إلى مانشستر سيتي تحت إمرة بيب جوارديولا.

بيب قال لميسي مرة أخرى إن كليهما تقدم في العمر، وربما لا يتفاهمان بنفس الطريقة كما كان في الماضي، إلا أن الأرجنتيني أصر على الرحيل آنذاك.

لم يفصح الكاتب عن سر عدم رحيل ميسي في النهاية عن برشلونة في تلك الفترة، لكن الواقع هو أن رواية بتلك الأهمية والتفاصيل لابد أن يكون لها أساس واقعي تستند إليه.