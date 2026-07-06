كواليس عودة نجم أمريكا.. مكالمة من ترامب لإنفانتينو ترفع الإيقاف عن بالوجون قبل موقعة بلجيكا!

في قرار أثار زوبعة من الجدل قبل ساعات من انطلاق صافرة الميدان، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً مساء الأحد، تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوجون، قلب هجوم المنتخب الأمريكي، ليصبح جاهزاً لقيادة خط هجوم "أبناء العم سام" في المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، صباح الثلاثاء، على ملعب "لومن فيلد" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، والمولود في نيويورك والذي سجل 3 أهداف في المونديال الحالي حتى الآن، قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 64 من مباراة دور الـ32 التي فازت فيها أمريكا على البوسنة والهرسك (2-0). وجاء الطرد بعد تدخل تقنية الفيديو (الفار) إثر احتكاك عنيف بكاحل المدافع البوسني "طارق محاريموفيتش"، وهو ما صُنف كـ "لعب عنيف".





كواليس نيويورك تايمز: مكالمة رئاسية!

وراء هذا القرار المفاجئ كواليس كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أفادت بأن قرار "العفو" عن بالوجون جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو". ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذه الواقعة تندرج ضمن محاولات إنفانتينو المستمرة منذ سنوات للتقرب من ترامب، والتي تجلت العام الماضي حين استحدث الفيفا "جائزة الفيفا للسلام" ومنحها لترامب، بالتزامن مع مساعي الأخير (التي لم تكلل بالنجاح) لنيل جائزة نوبل للسلام. الفيفا من جانبه رفض التعليق لصحيفة نيويورك تايمز على هذه التسريبات.

ترامب يحتفل والفيفا يبرر

لم يتأخر الرد الرئاسي، حيث علق دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "أشكر الفيفا على اتخاذها القرار الصائب وتصحيح ظلم كبير"، وهو الموقف الذي احتفى به البيت الأبيض رسمياً.

على الجانب القانوني، برر "فيفا" قراره في بيان رسمي قائلاً: "بموجب المادة 27 من لوائح لجنة الانضباط، تم تعليق تنفيذ الإيقاف التلقائي للاعب الأمريكي فولارين بالوجون لمدة عام واحد كفترة اختبار". وهذا يعني بقاء البطاقة الحمراء في سجله، مع تجميد عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، على أن تُفعل فوراً إذا ارتكب مخالفة مشابهة خلال عام.

غضب بلجيكي وتهديد بالتصعيد

هذا المخرج القانوني لم يمر مرور الكرام على منافس أمريكا القادم، حيث أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بياناً رسمياً شديد اللهجة أعرب فيه عن دهشته البالغة من إعلان جاهزية بالوجون للمباراة.

وقال الاتحاد البلجيكي مفنداً قرار الفيفا: "يستند فيفا إلى المادة 27، لكن المادة 66.4 من قانون الانضباط تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائياً لإيقاف اللاعب عن المباراة التالية". وأضاف البيان: "القرار يتعارض بشكل مباشر مع أحكام المادة 10.5 من لوائح كأس العالم 2026، ومع التعميم رقم 16 الذي تم توزيعه على جميع الاتحادات في 12 مايو 2026 والذي يؤكد الطبيعة التلقائية للإيقاف".

واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بتلميح صريح للتصعيد قائلاً: "من أجل حماية الحقوق المشروعة لجميع الفرق، وحماية المبادئ الأساسية للعب النظيف، نقوم بدراسة جميع الخيارات المحتملة".