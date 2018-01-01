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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوالياريلا يتخطى رقم فييري ويعادل تريزيجيه في الدوري الإيطالي

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المخضرم الإيطالي يقدم أفضل فتراته التهديفية في مسيرته

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، تسجيل الأهداف الموسم الحالي، والتألق في قيادة هجوم سامبدوريا وأضاف لرصيده بهدف جديد في مرمى يوفنتوس بالأسبوع التاسع عشر.

وسجل الإيطالي البالغ 35 عامًا، هدف التعادل لسامبدوريا من علامة الجزاء في مرمى يوفنتوس مساء السبت ليحقق رقماً جديداً إيطالياً.

ورفع قائد سامبدوريا رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب الهدافين متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأصبح كوالياريلا، ثاني لاعب إيطالي يسجل في9 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، ويتفوق على كريستيان فييري مع إنترناسيونالي في 2002 الذي اكتفى بثمانية، ويعادل رقم دافيد تريزيجيه مع يوفنتوس في ديسمبر 2005.

وكان الدولي الإيطالي الأسبق، قد جدد تعاقده، أمس حتى 2020، ليقطع الفرصة على روما وميلان من أجل الحصول على خدماته.

لاعب نابولي ويوفنتوس الأسبق، جاءت أهدافه في المباريات الـ8 الأخيرة أمام ميلان، تورينو، جنوى، بولونيا هدفين، لاتسيو، بارما، إمبولي، كييفو فيرونا.

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