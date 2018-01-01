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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

تألق كوالياريلا يعيد إدخاله في حسابات مانشيني

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Getty Images
المهاجم المخضرم لا يتوقف عن التسجيل

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أثار تواجد روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، في مدرجات مباراة إمبولي وسامبدوريا مساء السبت الحديث عن استدعاء محتمل لفابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، لصفوف المنتخب من جديد.

ويقدم كوالياريلا موسماً مميزاً مع سامبدوريا حالياً بوصوله إلى عشرة أهداف جعلته ثالثة على لائحي هدافي الدوري الإيطالي بعد انقضاء 17 أسبوعاً.

وسجل كوالياريلا هدفاً في انتصار فريقه على إمبولي بنتيجة أربعة أهداف لهدفين تحت أنظار مانشيني الذي ذكرت التقارير أنه يضع صاحب الخمسة وثلاثين عاماً في حساباته.

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وكان هدف مباراة إمبولي هو الثامن على التوالي لكوالياريلا في الأسابيع السبعة الأخيرة بالمسابقة منذ مباراة ميلان في الأسبوع الحادي عشر.

وسبق لكوالياريلا تمثيل المنتخب الإيطالي في 25 مباراة وسجل سبعة أهداف وكان ضمن التشكيلة التي مثلت الأتزوري في مونديال 2010.

ويملك كوالياريلا مشواراً مميزاً مع الأندية الإيطالية أبرزها يوفنتوس، نابولي، تورينو، أودينينزي، وسامبدوريا.

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