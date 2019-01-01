كوارث مانشستر سيتي في شوط نورويتش الأول

مانشستر سيتي يتلقى هدفين في أول نصف ساعة أمام نورويتش سيتي في أول مرة منذ ديسمبر 2016

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

خرج مانشستر سيتي من شوط المباراة الأول أمام نورويتش سيتي متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد، في شوط ظهرت فيه كثير من كوارث الفريق.

وتلقى مانشستر سيتي هدفين في أول نصف ساعة، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبهذين الهدفين، تلقى مانشستر سيتي ثنائية في أول نصف ساعة لأول مرة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ ديسمبر 2016 حين حدث ذلك أمام ليستر سيتي.

ليس ذلك فقط، بل أن أرقام مانشستر سيتي السلبية استمرت بعدما سُجل في مرماه أولًا لأول مرة خلال هذا الموسم بعد 4 مباريات كان هو من يتقدم أولًا.

ومن آخر 9 أهداف تلقاها مانشستر سيتي، جاء 8 منها من ضربات ثابتة، منها 4 من ضربات ركنية، في إشارة إلى ضعف واحد لدفاع الفريق في التعامل مع الضربات الثابتة.

وسجل نورويتش سيتي في المباراة رقم 20 تواليًا على أرضه ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز وقبلها في دوري الدرجة الأولى مع مسابقات الكؤوس.

يذكر أن نورويتش سيتي قد واجه ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في أول 5 مباريات في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.