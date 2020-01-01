كوارث دي خيا في مانشستر يونايتد.. مشكلة في الرؤية أم أزمة نفسية؟

كارثة أخرى للحارس الإسباني أمام تشيلسي في كأس الاتحاد

كارثة جديدة تسبب فيها الحارس الإسباني دافيد دي خيا لمانشستر يونايتد، عندما أطاح بفريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي في قبل النهائي.

الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، دون امتلاك أي من الفريقين أفضلية على الآخر، قبل أن يتدخل دي خيا ويُهدي تشيلسي الهدفين الأول والثاني في المواجهة التي انتهت بانتصار البلوز 3/1.

الواقعة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، أخطاء غريبة من حارس كان يوماً ما من الأفضل في العالم ويُقارن بالعملاق الألماني مانويل حول من الأفضل في الوقت الحالي.

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أخطاء بالتخصص

الأزمة لم تبدأ من الموسم الحالي، بل تعود لكأس العالم 2018 عندما تسبب دي خيا في العديد من الكوارث لإسبانيا التي ودعت البطولة بشكل مبكر.

هل أغفل دي خيا ومن حوله المشكلة وقتها؟ لتتحول الأمور من أخطاء عشوائية إلى أزمة مزمنة تهدد مستقبل اللاعب كأحد الحراس الكبار.

الخطأ الذي ارتكبه الإسباني في يونيو الماضي أمام توتنهام، جعله من ضمن أسوأ الحراس في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2018/2019، وفي رصيده 7 أخطاء مباشرة تسببت في اهتزاز شباكه.

العديد من اللحظات الصعبة مرت على دي خيا الموسم الماضي، أمام إيفرتون وآرسنال، لتستمر المعاناة هذا الموسم بواقعة أخرى ضد واتفورد والآن ضد تشيلسي.

الأمر ليس مجرد صدفة أو حادثة عادية تمر ليعود بعدها الوضع كما كان، بل مشكلة تهدد مشروع المدرب أولي جونار سولشاير في أولد ترافورد، بعدما أصبح حارس الفريق الأول عبارة عن قنبلة موقوتة.

أين المشكلة؟

دي خيا تعثر بشكل واضح مع الشياطين الحمر فور قدومه للنادي الإنجليزي في 2012، وتسبب في العديد من المشاكل للفريق خلال فترة السير أليكس فيرجسون.

العديد من الأنباء انتشرت حول معاناته من مشكلة في العين، تؤثر بشكل كبير جداً على الرؤية طويلة المدى وتتسبب في استقباله بعض الأهداف.

باولو أسونساو زميله السابق في أتلتيكو مدريد خرج في تصريحات عام 2018:"دي خيا أكد لي وجود مشكلة لديه في رؤية بعض الأشياء خاصة في الليل، ولكنه يمتلك قدرة خارقة على إنقاذ الكرات".

وأضاف:"قلت له لا تجري أي عملية جراحية في هذه العين، ربما تصبح الأمور أسوأ، ربما عليك القيام بذلك بعد الاعتزال".

الأمور غير واضحة حتى الآن حول قيام دي خيا بهذه العملية الجراحية أم لا، ولكن ربما تكون هذه المشكلة الرئيسية التي تسببت في اهتزاز مستواه وتلقيه العديد من الأهداف عن طريق تسديدات بعيدة وسهلة.

الجانب النفسي كذلك ربما يكون أحد الأسباب التي جعلت دي خيا يصل لهذا المستوى المحبط، وهو ما يتطلب تدخل سولشاير لتأهيل اللاعب من هذه الناحية باستخدام مساعدة طبية.

حل مؤقت

الكارثة التي تسبب فيها صاحب الـ29 سنة، جعلت الأصوات تتعالى بعودة دين هندرسون حارس الشياطين الحمر الُمعار لصفوف شيفيلد يونايتد.

مستويات مبهرة يقدمها هندرسون هذا الموسم، حيث يعتبر من أهم أسباب طفرة شيفيلد وتقدمه في جدول الدوري الإنجليزي في النسخة الأولى له بعد الصعود.

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هل يستخدم سولشاير الحارس الإنجليزي لتهديد دي خيا؟ ليس عن طريق استبعاده أو تهميشه، بل بالاعتماد عليه لإشعال المنافسة على مركز حراسة المرمى بدلاً من الأدوار الثانوية التي يلعبها الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

هندرسون عمره 23 سنة فقط، والمستقبل أمامه، لذلك يمكن استخدامه والدفع به في فترات هبوط مستوى دي خيا من أجل تحفيزه على العودة للصورة الحقيقية التي ظهر بها قبل مونديال 2018.

دخول الحارس المعار لشيفيلد في الحسابات، سيعود بالنفع عليه وكذلك على الفريق الإنجليزي، ربما يخطف المركز الأساسي على حساب دي خيا، أو تجهيزه للمستقبل بعد رحيل الحارس الإسباني.

ومن المتوقع أن تحسم الأسابيع القليلة القادمة الموقف بشكل نهائي، عندما يتخذ سولشاير قراره بعودة هندرسون، أو إعارته وربما بيعه لأي فريق آخر..