كهربا يستمر في الغياب عن مران الزمالك

عبده الليثي تويتر

واصل محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب فريق الزمالك، الغياب عن مران الأبيض بعد حصوله على الإجازة.



ولن يشارك كهربا في مواجهة الزمالك أمام النجوم بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



ويكمل كهربا عطلته في ألمانيا بعد موافقة الجهاز الفني للزمالك على منحه إجازة للتغلب على الإرهاق.



وأصبح لاعب إنبي السابق من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما قدمه مع الأبيض منذ بداية البطولة المحلية.



ويلتقي الزمالك مساء السبت مع النجوم ضمن مباريات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "بتروسبورت".