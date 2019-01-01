كهربا مبررًا واقعته مع الجمهور: هؤلاء مندسون

جمهور الزمالك قام بسب اللاعب طوال مواجهة بترو أتلتيكو، فرد بالبصق عليهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك، عن نفسه عقب واقعته مع الجمهور بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، مؤكدًا أن جمهور القلعة البيضاء فوق رأسه.

الفارس الأبيض اقتنص بالأمس تعادلًا صعبًا أمام الفريق الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعقب اللقاء، قام كهربا بالبصق على الجماهير الحاضرة، والتي هتفت ضده طوال أحداث المباراة، لإهداره بعض الفرص واعتماده على الفردية بشكل أكبر.

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وكتب كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وبالوالدين إحسانًا…. أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتًا أمام من يعتدي بلفظ خارج، وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا….. فيا من ترددون السب.. لستم مشجعي النادي العريق الزمالك".

وأضاف: "أنتم مندسون على مشجعي الكرة بوجه عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم".

اللاعب اختتم: "أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق… فهو أهل الانتماء وجمهور الزمالك الحقيقي فوق رأسي".

يذكر أن رئيس القلعة البيضاء قرر معاقبة كهربا بعد هذه الواقعة بتجميد لأجل غير مسمى مع تحويله للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته الأفريقية برصيد نقطتين فقط، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر بست نقاط، وبترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري صاحبي المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط.