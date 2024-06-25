"كن فخورًا" .. رونالدو يرد على رسالة ناتشو الوداعية لريال مدريد

نجم جديد يصل الدوري السعودي

أعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء رحيل مدافعه ناتشو فيرنانديز رسميًا عن صفوف الفريق بعد مسيرة امتدت لما يقرب الـ23 عامًا تضمنت الفئات السنية والفريق الأول الذي بدأ معه رحلته عام 2012 وزامل خلالها نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

الريال نشر بيانًا وداعيًا قال خلاله رئيسه فلورنتينو بيريز "ناتشو ومنذ وصوله أكاديمية ريال مدريد حين كان طفلًا وقد كان مثالًا للجميع وحظى بمودة وتقدير وإعجاب الجميع في النادي. ريال مدريد كان وسيبقى بيته دائمًا".

من جانبه، نشر صاحب الـ34 عاًأ رسالة وداعية للنادي الإسباني عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، شكر خلالها جميع من عمل معهم طوال مسيرته الطويلة وأكد على اعتزازه بأن تكون آخر لحظاته مع الفريق هي رفعه لكأس دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو رد على تلك الرسالة بتوجيه بعض الكلمات العاطفية لزميله السابق، إذ كتب معلقًا عبر إنستجرام "أنت أحد أبطال تاريخ ريال مدريد العظيم. كن فخورًا بما حققته ناتشو".

يُشار إلى أن اللاعب المتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا في ألمانيا حيث تُقام فعاليات بطولة يورو 2024 أتم اتفاقه مع القادسية السعودي، حيث سيُوقع على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 7 ملايين يورو سنويًا كما كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.