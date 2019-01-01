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كندا والمكسيك يفتتحان الكأس الذهبية بانتصارات عريضة

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Jayne Kamin-Oncea
الكأس الذهبية تنطلق بمباراتين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نجح المنتخبان الكندي والمكسيكي في تحقيق انتصارات عريضة على كلاً من مارتينيك وكوبا في أولى لقاءات الكأس الذهبية.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين  كوستاريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وجامايكا للمرة الأولى تاريخياً.

وفي الافتتاح، انتصرت كندا على المارتينيك برباعية نظيفة على ملعب "روز بوويل"، سجل جوناثان ديفيد الهدفين الأول والثاني، ثم أضاف جونيور هولويت وسكوت أرتفيلد البقية.

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وفي ثاني اللقاءات، حققت المكسيك فوزاً قوامه سبعة أهداف نظيفة، ونصب أرييل أنتونا نفسه نجماً بتسجيله هاتريك، وأضاف رؤول خيمينيز هدفين، وهدف لكلاً من دييجو رييس، وأليكس فيجا.

الفوزان وضعا المكسيك وكندا في صدارة المجموعة الأولى مشاركة، ولكن الأولى تتصدر بفارق الأهداف.

وتستكمل المباريات فجر الإثنين بلقاء كوستاريكا ونيكاراجوا، وهايتي أمام بيرمودا.

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