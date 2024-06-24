"كنت مخمورًا في ديزني لثلاثة أيام" .. بول جاسكوين يروي قصة خاصة مع مارادونا!

نجم إنجلترا يعود لأيامه المثيرة في الملاعب

عاد بول جاسكوين نجم إنجلترا السابق إلى أيامه في الملاعب، ليروي لمتابعيه عبر منصة إكس قصة خاصة حدثت مع الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا خلال إحدى المباريات الأوروبية.

جاسكوين لعب لعديد الأندية الإنجليزية، أبرزها نيوكاسل وتوتنهام، بجانب رينجرز الإسكتلندي ولاتسيو الإيطالي، وقد واجه إشبيلية خلال تواجده مع الأخير.

اللاعب الذي أحاطه الجدل دومًا كشف عن توقفه في ديزني لاند في باريس حين كان متجهًا لإسبانيا لمواجهة الفريق الأندلسي، حيث قضى 3 أيام في السهر وتناول الخمر، وقد أبلغ مارادونا بذلك ليُفاجئ برد الأخير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ كتب عبر منصة إكس "كنت ألعب ضد مارادونا في إشبيلية وتوقفت خلال طريقي إلى هناك في ديزني لاند في باريس لـ3 أيام ألهو وأتناول الخمر. حين قابلته في النفق المؤدي إلى ملعب المباراة أخبرته أنني كنت مخمورًا، فأجابني "لا تقلق جازا، أنا مثلك".

يُشار إلى أن صاحب الـ57 عامًا لعب 57 مباراة مع المنتخب الإنجليزي سجل خلالها 10 أهداف.