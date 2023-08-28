"كنت أحلل الوضع!" .. رومارينيو يتحدث عن "دموعه المثيرة" أمام الرياض

الجدل مثار حول احتمالية رحيل روما عن الاتحاد في الصيف الجاري، فهل هذا سبب دموعه؟

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بعد قيل وقال طوال الأيام الماضية، أزاح البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الاتحاد السعودي، الستار عن سر "دموعه المثيرة" خلال مواجهة فريقه أمام الرياض.

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العميد أمس الإثنين، حقق الفوز أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد تسجيل روما هدف وصناعة آخر.

حول هذه المباراة، قال البرازيلي خلال تصريحاته لقناة "SSC": "سعيد بالتسجيل والصناعة، لم نكن في الشوط الأول بصورة بدنية جيدة، لكن تحسننا في الشوط الثاني".

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وعن المباراة المقبلة حيث كلاسيكو الهلال، ضمن الجولة الخامسة، علق نجم النمور: "الكل متشوق لخوض الكلاسيكو، مباراة مهمة أمام الهلال، الفريقان متحمسان وأنا كذلك، وسأعطي كل ما عندي في اللقاء".

وفي نهاية حديثه، تحدث رومارينيو عن دموعه المثيرة للجدل في الجولة الثالثة أمام الرياض، إذ التقطته الكاميرات أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعيون حمراء دامعة، لكن البرازيلي رد: "الكثيرون سألوا عن هذا، لم أكن أبكي، بالعكس كنت أحلل اللقاء، مؤكد أنني كنت حزينًا لاستبدالي، لكن لم أبكِ".

يذكر أن بعض التقارير ربطت بين هذه الدموع واقتراب رحيل روما عن العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ أن هناك مفاضلة بينه وبين المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

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