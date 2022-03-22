يعتبر التحكيم من أصعب الوظائف في كرة القدم، يتم تحليل كل قرار يتخذه الحكم، والتدقيق فيه من قبل المدربين واللاعبين والمشجعين.

حتى إضافة حكام الفيديو المساعد "VAR" لم تجعل الأمور أسهل، مع وجود الكثير من الجدل حول التكنولوجيا الجديدة المصممة للحد من الأخطاء.

ذهب بعض من أشهر حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لإدارة بطولات كأس العالم وبطولات أوروبا، حيث أصبح هوارد ويب أول حكم يدير نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم في نفس العام.

تقاعد ويب في عام 2014، واستمر في العمل مع قنوات "BT Sport"، حيث قدم تحليلاً لقرارات التحكيم في المباريات الحية.

ويحقق "جول GOAL" في الراتب الذي يحصل عليه حكام الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك الحكام الذين يديرون مباريات دوري أبطال أوروبا والبطولات الأوروبية.

ما هو راتب الحكم في إنجلترا؟

اعتمادًا على المستوى، يمكن للحكام ربح القليل أو الكثير لإدارة المباراة.

يعمل الحكام الهواة في المملكة المتحدة على أساس كل مباراة على حدة وتعتمد رسوم المباراة على اتحادات كرة القدم المحلية، يتراوح الراتب عادةً بين 20 و40 جنيهًا إسترلينيًا لكل مباراة.

الحكام على المستوى شبه الاحترافي، في الدوريات الدنيا لهرم كرة القدم الإنجليزي، يحصلون على رسوم المباراة وكذلك النفقات، ويتم دفع حوالي 80 جنيهًا إسترلينيًا لكل مباراة بالإضافة إلى بدل انتقال لتغطية المسافة التي عليهم السفر إليها من وإلى مكان المباراة.

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في النهاية، يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي رواتبهم حتى يحصلوا على أجر منتظم مع بدلات المباراة.

علاوة على ذلك، يمكن للحكام في الدرجة الأولى في إنجلترا ربح ما يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني سنويًا، حيث يتقاضون رواتبهم السنوية الأساسية ما بين 38500 و42000 جنيهًا إسترلينيًا بناءً على الخبرة، ثم يتم دفع 1150 جنيهًا إسترلينيًا لكل مباراة علاوة على ذلك.

ما هي أجور الحكام في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا؟

على عكس إنجلترا، يحصل الحكام على راتب ثابت أساسي سنويًا بالإضافة إلى ما يحصلون عليه مقابل إدارة كل مباراة بعد ذلك، فيما يتم الدفع للحكام في بقية بطولات الدوري الأوروبية على أساس كل مباراة.

توفر المباريات في الدوري الإسباني أعلى معدل للمباراة، حيث يحصل الحكام على 6000 يورو للمباراة الواحدة.

فيما يتقاضى حكام الدرجة الأولى في فرنسا وألمانيا رواتب تزيد قليلًا عن نصف هذا المبلغ.

يتم تقسيم حكام دوري أبطال أوروبا إلى مستويات اعتمادًا على خبرتهم، وبالتالي فإن كبار الحكام يتقاضون راتب يزيد عن 6600 يورو لكل مباراة إذا كانوا في فئة النخبة.

يحصل الحكام في الدرجة الأقل على 4500 يورو في كل مباراة، بينما يحصل حكام أدنى درجة على قرابة 850 يورو لكل مباراة.