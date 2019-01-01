كأس آسيا | كم مرة فازت الإمارات بالبطولة؟

يعتبر المنتخب الإماراتي إحدى الفرق العربية التي نافست على التتويج ببطولة كأس آسيا، فكم لقباً حصل عليه الأبيض طيلة تاريخهم؟

أبانوب صفوت

لا يمتلك المنتخب الإماراتي تاريخاً حافلاً، ولكنه إحدى المنتخبات العربية التي استطاعت المنافسة على اللقب ولكن ذلك لم يحدث كثيراً حيث تواجدوا في المباراة الختامية مرة واحدة فقط.

ويسعى المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني لكتابة التاريخ عندما يقود المنتخب الإماراتي في النسخة الحالية، محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل رفع لقب البطولة للمرة الأولى.

لم يتأهل الأبيض الإماراتي إلى نهائي كأس آسيا سوى مرة وحيدة، وذلك في نسخة 1996 ولكنهم لم يتمكنوا من الفوز باللقب بعد خسارته أمام المنتخب السعودي.

وفي هذا التقرير، يستعرض جول تاريخ الإمارات في كأس آسيا، كم عدد الألقاب التي فازوا بها؟ وكم عدد النهائيات التي صعدوا لها؟

كم مرة فازت الإمارات بكأس آسيا؟

وصل المنتخب الإمارات إلى نهائي البطولة مرة وحيدة وذلك في نسخة 1996 عندما خسر المباراة النهائية أمام الأخضر السعودي بركلات الجزاء، في نهاية كانت محبطة للغاية لأصحاب الأرض والجمهور.

وطيلة تاريخ مشاركاته، تواجد المنتخب الإماراتي في المركز الرابع مرة واحدة في نسخة 1992 التي أُقيمت باليابان بعد أن خسر المركز الثالث لصالح المنتخب الصيني بركلات الجزاء الترجيحية.

شهدت بطولة كأس آسيا 2015 التي أُقيمت في أستراليا حصول الإمارات على المركز الثالث وهو الترتيب الأفضل له على الإطلاق منذ نسخة 1996، فهل يتمكن من البناء على ذلك وتحقيق إنجاز أكبر في البطولة التي يستضيفها حالياً؟

مباريات الإمارات في نهائي كأس آسيا:

السنة المباراة الملعب 1996 الإمارات 0 - 0 السعودية (2-4) بركلات الترجيح الشيخ زايد، أبو ظبي

نهائي كأس آسيا 1996 (النهائي الوحيد)

الإمارات 0-0 السعودية (2-4) بركلات الجزاء .. (أبو ظبي، 21 ديسمبر 1996)

تمكن المنتخب الإماراتي من التواجد في المباراة النهائية للمرة الوحيدة في تاريخه عندما استضاف نسخة 1996 قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام نظيره السعودي.

ولم يكن المشوار نحو المباراة الختامية سهلاً، حيث وقع الأبيض الإماراتي في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من الكويت، كوريا الجنوبية وإندونيسيا، وتمكن من تصدر المجموعة على حساب الشمشون الكوري برصيد 7 نقاط عقب الانتصار في مباراتين والتعادل في واحدة.

ومن ثم تأهل إلى الدور ربع النهائي واستطاع تجاوز المنتخب العراقي بهدف نظيف سجله عبد الرحمن إبراهيم في مرماه، وفي نصف النهائي تقابل مع الأزرق الكويتي وتغلب عليه بنفس النتيجة بهدف سجله حسين سعيد أحمد

وفي النهائي انتهت المباراة بين الإمارات والسعودية بالتعادل في الوقت الإصلي والإضافي قبل أن تفوز السعودية بركلات الجزاء بنتيجة 4-2 بعد أن فشل كلا من يوسف صالح وحسن سعيد أحمد في تسجيل ركلتيهما.

كأس آسيا 2015 (المركز الثالث)

العراق 2-3 الإمارات (نيوكاسل، 30 يناير 2015)

تمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق المركز الثالث له في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في أستراليا بعد أن تغلب على أسود الرافدين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-2.

تواجد الأبيض في المجموعة الثالثة التي شملت تواجد كل من إيران، قطر والبحرين واستطاع التأهل إلى مرحلة خروج الملغوب بعد أن حال ثانياً خلف إيران برصيد 6 نقاط عقب الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة.

ومن ثم تأهل إلى ربع النهائي لملاقاة المنتخب الياباني ونجح في التغلب عليه بركلات الجزاء بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر من المنتخب الأسترالي أصحاب الأرض والجمهور في نصف النهائي بهدفين نظيفين.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره العراقي بنتيجة 3-2 سجلهما كلا من خليل "هدفين" ومبخوت "هدف".