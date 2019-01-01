كم مباراة يغيبها أليسون بعد طرده أمام برايتون؟

الحارس البرازيلي وضع ليفربول في ورطة بالجولة الماضية من البريميرليج

تلقى فريق ليفربول ضربة قوية خلال مواجهة برايتون الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، بعد تعرض حارسه البرازيلي أليسون بيكر للطرد خلال الشوط الثاني من المباراة.

ليفربول تقدم بثنائية أحرزها لاعبه فيرجيل فان دايك من رأسيتين، حتى أن قام أليسون بلمس الكرة متعمداً خارج منطقة الجزاء ليقوم الحجم بطرده.

وجاء القرار بعدما منع أليسون فرصة صريحة للتسجيل لبرايتون، حيث كان اللاعب لياندرو تروسارد على وشك إحراز الهدف الأول لفريقه لولا تدخل البرازيلي.

العديد من التساؤلات أثيرت حول مدة غياب نجم الريدز، وإمكانية فقدان الفريق لخدماته لمدة تصل إلى 3 مباريات بعد تلقيه الطرد المباشر أمام برايتون.

الفترة تعتبر هي الطبيعية لأي حالة طرد مباشرة، ولكنها تعتمد بشكل أكبر على نوع البطاقة الحمراء، حيث يجب أن تأتي من التحام عنيف يمثل خطورة على الخصم أو حدث مشابه.

وهو ما يجعل أليسون يغيب عن مباراة محلية فقط لليفربول، ستكون أمام إيفرتون غداً الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

كلوب: ليفربول في لحظات أفضل من إيفرتون ورأيي ثابت في الكرة الذهبية

بارتوميو يطمئن جمهور برشلونة على مستقبل ميسي

ومن المُقرر أن يعود اللاعب بصورة طبيعية، للمشاركة مع ليفربول بعد ديربي الغد، ليكون جاهزاً لمواجهتي واتفورد وبورنموث في البطولة.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ40 نقطة، مقابل 32 لليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و29 لمانشستر سيتي الثالث، والذي يمر بفترة صعبة خلال هذا الموسم.