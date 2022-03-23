كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

انضم عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-22، بعد رحلة مليئة بالنجاحات مع النصر بدأت منذ أغسطس 2018.

وقدم النجم المغربي سجلًا تهديفيًا مميزًا مع العميد منذ وصوله، بسبب بصمته الواضحة في هجوم الاتحاد، ويأمل في مواصلة نجاحاته بالدوري السعودي.

وكان حمد الله مع النصر قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين متفوقًا على عمر السومة الذي انفرد باللقب لثلاثة مواسم قبل أن يشعل حمد الله المنافسة ويرفع سقف الإنجازات، حيث حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفاً.

فكم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في الدوري السعودي؟

حمد الله مع الاتحاد، في موسمه الأول وحتى الآن شارك في 8 مباريات نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف، وأصبح ثاني هدافي الفريق خلف رومارينيو.

الموسم المباريات الأهداف 2021-22 8 10

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في كأس الملك؟

شارك حمد الله مع الاتحاد حتى الآن في مباراة وحيدة بكأس الملك، نجح خلالها في تسجيل هدفًا وحيدًا.

الموسم المباريات الأهداف 2021-22 1 1

كم عدد أهداف حمد الله مع الاتحاد في جميع البطولات؟

لعب حمد الله مع الاتحاد حتى الآن 9 مباريات بكافة المسابقات، استطاع خلالهم تسجيل 11 هدفًا.