كم عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي في مسيرته حتى الآن؟

نتعرف معكم على عدد الأهداف التي سجلها روبرت ليفاندوفسكي في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب بولندا بالتفصيل..

يعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي واحدًا من بين أبرز الهدافين في كرة القدم الأوروبية خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك بالنظر إلى مسيرته الاستثنائية سواء في الدوري الألماني، أو مع منتخب بولندا، والآن وهو ينشط في الدوري الإسباني مع برشلونة.

ليفاندوفسكي نجح خلال مسيرته الطويلة في الملاعب في الوصول إلى 594 هدفًا، على صعيد الأندية والمنتخبات، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أن شهرة النجم البولندي جاءت في معظم فتراتها مع كبيري الكرة الألمانية، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

ويعتبر ليفاندوفسكي الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلف الثنائي الأسطوري، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

ويبدو أن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة لن يعطل مسيرته التهديفية المذهلة، حيث نجح البولندي في التأقلم سريعًا على أجواء كرة القدم الإسبانية، ووجد طريقه إلى الشباك بسهولة، كما اعتاد طوال مسيرته المميزة للغاية

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

في هذا التقرير نستعرض معكم عدد الأهداف التي سجلها روبرت ليفاندوفسكي في كل فريق ارتدى قميصه منذ بداية مسيرته الاحترافية.

كم عدد أهداف ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 وسرعان ما تأقلم مع الفريق وتألق وسجل العديد من الأهداف في وقت قياسي.

ورغم عدم إحرازه في أول مباراة رسمية بقميص برشلونة والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، لكن نجح في إجراز ثنائية في لقاء ريال سوسييداد بالجولة الثانية.

واستمر تألق النجم البولندي حتى أحرز هاتريك في أول مباراة له بقميص البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك مع ثلاث فرق مختلفة في التشامبيونزليج

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الإسباني 5 6 2 دوري أبطال أوروبا 1 3 0

كم عدد أهداف ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

مسيرة ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ كانت مليئة بالألقاب، حيث حقق مع النادي البافاري لقب الدوري الألماني على مدار ثمانية مواسم متتالية، وهي الفترة التي قضاها في "أليانز أرينا".

كما حصد لقب كأس ألمانيا في ثلاث مناسبات، ولقب السوبر الألماني خمس مرات.

أما على الصعيد القاري، فقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ولقب كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، ومثلها في كأس العالم للأندية.

البطولة عدد المباريات الأهداف الصناعة الدوري الألماني 253 238 45 دوري أبطال أوروبا 78 69 18 كأس ألمانيا 33 29 7 السوبر الألماني 8 6 0 السوبر الأوروبي 1 0 1 كأس العالم للأندية 2 2 1

كم عدد أهداف ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند؟

بدأ روبرت ليفاندوفسكي مسيرته الاحترافية مع نادي زنيتشج بروشكوف في دوري الدرجة الثانية البولندي، وأظهر الكثير من ملامح القدرة الهجومية المميزة.

وبعد عامين مع الفريق المتواضع، التقط نادي لخ بوزنان، أحد أشهر أندية بولندا اللاعب الشاب، حيث تعاقد معه في عام 2008، في صفقة بقيمة 380 ألف يورو فقط.

ومع استمرار تألقه، وصعود نجمه سريعًا مع لخ بوزنان خاصة في ظل التألق في بطولات أوروبا، وبعد صراع مع عدة أندية، نجح بوروسيا دورتموند الألماني في التعاقد مع ليفاندوفسكي في صيف 2010 مقابل 4.75 مليون يورو فقط.

مسيرة ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند كانت مذهلة، حيث حقق لقب الدوري الألماني في أول موسمين له مع الفريق، بعد ابتعاد لمدة تسع سنوات عن اللقب، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس ألمانيا والسوبر الألماني مرة واحدة.

تألق ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند كان مذهلًا، وخلال أربعة مواسم مع الفريق قدم أداءً استثنائيًا، جعل بايرن ميونخ يصر على التعاقد معه.

وفي صيف 2013، وقبل عام على نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند، قرر ليفاندوفسكي تغيير الألوان والانتقال إلى ملعب "أليانز أرينا" في صيف 2014 بصفقة انتقال حر بعد أن سجل 103 هدف في 187 مباراة وصنع 42.

كم عدد أهداف ليفاندوفسكي مع بولندا؟

منتخب بولندا ليس من المنتخبات التي تنجح في تحقيق البطولات على الصعيد الأوروبي والعالمي، بالنظر إلى عدم قوته بشكل كبير في المنافسات الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ليفاندوفسكي يملك سجلًا تهديفيًا جيدًا إلى حد كبير مع منتخب بلاده، حيث تمكن من تسجيل 76 هدفًا في 132 مباراة عبر مختلف المسابقات الدولية.

كم عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي طوال مسيرته؟