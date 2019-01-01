كم عدد المواجهات المحتملة بين الأهلي والزمالك في جميع البطولات بالموسم الجديد؟

اتحاد الكرة أجرى قرعة الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجريت اليوم الخميس، قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بتواجد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة الخماسية وبعض نجوم كرة القدم ومندوبين الأندية.

أسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو عكس ما كان يحدث خلال المواسم الأخيرة بوضع المباراة في أخر جولة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، عدد المواجهات المحتملة بين الأهلي والزمالك في الموسم الحالي بجميع البطولات عقب إعلان جدول الدوري الجديد، حيث من المحتمل أن يصلوا 9 مواجهات.

- كأس السوبر المصري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 20 سبتمبر المقبل، في لقاء السوبر المصري موسم 2017 – 2018، حيث تأجل لأجل غير مسمى في يناير الماضي بقرار من اتحاد الكرة، بالإضافة إلى لقاء السوبر بين قطبي الكرة المصرية أيضًا لموسم 2018 – 2019 بعد فوز الأبيض بكأس مصر مؤخرًا.

قد تكون مباراة السوبر الثانية بين الأهلي والزمالك في يناير المقبل، كالمعتاد في إقامة هذه البطولة في بداية العام الجديد.

- الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الدوري المصري موسم 2019 – 2020، في الأسبوع الرابع، والأسبوع الحادي والعشرون حيث لأول مرة منذ سنوات تجرى القرعة بشكل غير موجهة.

- دوري أبطال إفريقيا

في حالة صعود الفريقين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، من المحتمل أن يقعا في نفس المجموعة وسيكون هناك مواجهتين محتملتين خلال هذه المرحلة، وفي حال صعودهما إلى النهائي دون خروج أحدهما، سيكون هناك مواجهتين أخريتين.

- كأس مصر

بطولة كأس مصر 2019 – 2020، اعتادنا أن نرى بها طرف من قطبي الكرة المصرية، وإذا تمكن الأهلي والزمالك وقتها من الوصول إلى النهائي سيكون هناك لقاء قمة جديد، ليكون موسمًا مدججًا بمباريات القمة والإثارة في العام الكروي المصري.