كم عدد الفرق التي تتأهل لكأس العالم لكرة القدم؟

كأس العالم لكرة القدم (فيفا) هي بطولة تُقام كل أربع سنوات وتشهد تنافس دول من جميع أنحاء الكوكب للفوز بلقب أبطال العالم.

تُقام أحدث نسخة من كأس العالم في يونيو 2026 في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، وستصنع التاريخ بأن تصبح أكبر نسخة على الإطلاق من مسابقة كرة القدم الشهيرة.

لقد نما كأس العالم تدريجيًا منذ نسخته الأولى على الإطلاق عندما شاركت 13 فريقًا في أوروغواي 1930. شارك ما مجموعه 32 فريقًا في المرة الماضية في 2022 وقد ازداد هذا العدد الآن مرة أخرى.

كم عدد الفرق التي تتأهل لكأس العالم؟

تأهل ما مجموعه 48 فريقًا لكأس العالم 2026 بعد أن أكد فيفا في عام 2017 أن البطولة ستتم زيادتها.

تتأهل الدول الثلاث المضيفة – الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا – تلقائيًا وسينضم إليها 45 فريقًا آخر ضمنوا عبورهم عبر بطولات التصفيات الإقليمية.

ستتنافس جميع الفرق الآن على مدار 39 يومًا للتتويج كأفضل فريق في العالم.

يويفا – أوروبا

تضم كأس العالم 16 فريقًا من أوروبا، حيث حجزت 12 فريقًا مكانها في بطولة الصيف من خلال التصفيات كفائزين بالمجموعات: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا. وفي الوقت نفسه، تأهلت كل من جمهورية التشيك، تركيا، السويد والبوسنة والهرسك عبر الملحق.

كاف - أفريقيا

هناك 10 منتخبات أفريقية في كأس العالم. المغرب، السنغال، الجزائر، تونس، مصر، ساحل العاج، غانا، الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا جميعها تصدرت مجموعات التصفيات الخاصة بها وضمنت أماكن تلقائية في البطولة. وقد انضم إليهم جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي فازوا كانوا الفائزين في ملحق مسار ما بين الاتحادات 1.

AFC - آسيا

أسفرت تصفيات AFC عن بعض المفاجآت مع تأهل الأردن وأوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق. وسينضم إلى الوافدين الجديدين أستراليا، اليابان، جمهورية كوريا، قطر، السعودية والعراق.

CONCACAF (أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي)

قدمت CONCACAF بعض المفاجآت إذ أصبحت كوراساو أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق، بينما أنهت هايتي انتظارًا هائلًا دام 52 عامًا لتتأهل للمرة الأولى منذ 1974. وهناك أيضًا مكان لبنما، التي عادت إلى كأس العالم للمرة الثانية فقط وللمرة الأولى منذ روسيا 2018.

CONMEBOL (أمريكا الجنوبية)،

تأهل حاملو اللقب الأرجنتين بتصدرهم مجموعة أمريكا الجنوبية. كما حجزت الإكوادور، كولومبيا، أوروغواي، البرازيل وباراغواي أيضًا مرورًا آمنًا إلى كأس العالم 2026.

OFC (أوقيانوسيا)،

كان لدى قسم أوقيانوسيا مقعد مباشر واحد متاح لكأس العالم وقد ذهب إلى نيوزيلندا. يعود فريق All Whites للمرة الأولى منذ 16 عامًا بعد تصدر مجموعته ثم هزم كاليدونيا الجديدة 3-0 في الملحق الحاسم.

متى زاد FIFA عدد المنتخبات لكأس العالم؟

قرر مجلس FIFA بالإجماع في 2017 أن يتم توسيع كأس العالم من 32 منتخبًا إلى 48، بدءًا من كأس العالم 2026.

أوضح بيان صادر عن الفيفا: «اتُّخذ القرار عقب تحليل شامل، استنادًا إلى تقرير تضمّن أربعة خيارات مختلفة للصيغة. وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل مثل التوازن الرياضي، وجودة المنافسة، والأثر على تطوير كرة القدم، والبنية التحتية، والتوقعات بشأن الوضع المالي، والعواقب على تنفيذ الحدث. وعلى مدار اجتماعاته المقبلة، من المقرر أن يناقش مجلس الفيفا مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالمسابقة، بما في ذلك توزيع المقاعد لكل اتحاد قاري».

كم عدد الفرق التي شاركت في كؤوس العالم السابقة؟

شهدت كأس العالم الكثير من التغييرات منذ إقامة البطولة الأولى في عام 1930 في أوروغواي وشارك فيها 13 فريقًا فقط: سبعة من أمريكا الجنوبية، وأربعة من أوروبا، واثنان من أمريكا الشمالية.

نمت البطولة إلى 16 فريقًا في السنوات التالية، مع إدخال تغييرات مختلفة في الصيغة على طول الطريق، ثم توسعت إلى 24 في الوقت المناسب لإسبانيا 1982.

تلت ذلك تغييرات أخرى لفرنسا 1998، إذ تم توسيع المنافسة إلى 32 فريقًا، قبل إعلان الفيفا أنه سيتم تطبيق زيادة أخرى لعام 2026.

الجدل حول زيادة عدد الفرق في كأس العالم

كان هناك بعض الجدل حول مزايا توسيع كأس العالم. وقد كان كارل-هاينتس رومينيغه، نجم ألمانيا السابق ورئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، ناقدًا، محذرًا من أن الجدول مزدحم بالفعل.

"أعتقد أنه من الواضح تماماً أن الفيفا يعرف أننا غير سعداء لأنهم زادوا عدد المشاركين في [كأس العالم] بنسبة 50 في المئة"، قال. "هذه حقيقة. طريقة اتخاذ القرار والشفافية لم تكن مقبولة من وجهة نظرنا. سأدعو الآن خصوصاً الفيفا واليويفا إلى تقليل العدد [من المباريات الدولية]. لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين على اللاعبين أن يلعبوا مباريات كثيرة جداً."

كما كانت مجموعة الحملة New Fifa Now منتقدة أيضاً، واصفة التوسع بأنه "استغلال للمال واستغلال للسلطة". وقد توقعت أبحاث الفيفا أن الإيرادات ستزيد إلى 5.29 مليار جنيه إسترليني، مما يمنح زيادة محتملة في الربح قدرها 521 مليون جنيه إسترليني، لكن رئيس الفيفا إنفانتينو نفى أن المال عامل رئيسي وراء القرار.

وقال لبي بي سي سبورت: "إنه العكس، إنه قرار كروي. كل صيغة لها مزايا من الناحية المالية. كنا في وضع مريح لاتخاذ قرار بناءً على الجدارة الرياضية."

وقد لا تتوقف خطط التوسع عند هذا الحد أيضاً. فقد طرح الاتحاد الحاكم في أمريكا الجنوبية CONMEBOL، سابقاً اقتراحاً رسمياً لتوسيع بطولة 2030 إلى 64 فريقاً. مثل هذه الخطة سترفع عدد المباريات إلى 128 مباراة، لكن الاقتراح تلقى بالفعل الكثير من المعارضة بسبب المخاوف بشأن رفاهية اللاعبين

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي AFC الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن مخاوفه بشأن الاقتراح. "إذا بقيت المسألة مفتوحة للتغيير، فلن يكون الباب مفتوحاً فقط لتوسيع البطولة إلى 64 فريقاً"، قال لبي بي سي سبورت. "لكن قد يأتي شخص ما ويطالب برفع العدد إلى 132 فريقاً. أين سننتهي عندئذ؟ سيصبح الأمر فوضى."

