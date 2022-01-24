كم دفع للزمالك وهل يعود له؟ مصطفى فتحي يُضحي ماليًا للانتقال للتعاون

مازالت أصداء صفقة انتقال مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون مستمرة في الإعلام المصري، حيث كشفت المصادر الصحفية عن المزيد من الأسرار والكواليس حول انتقال النجم المصري.

التعاون أعلن يوم أمس إتمام الصفقة وضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه المصري بنهاية الموسم الجاري، وقد أكدت المصادر المتابعة أن الزمالك حصل على مليون دولار مقابل تخليه عن فتحي.

كم دفع مصطفى فتحي للزمالك من قيمة انتقاله للتعاون؟ وكم راتبه الجديد؟

موقع كورة بلس المصري أكد حصول الزمالك على مليون دولار مقابل بيع الـ6 أشهر المتبقية في عقد مصطفى فتحي معه، بعد رفض اللاعب كل محاولات تجديد هذا العقد.

وأضاف أن صاحب الـ27 عامًا تحمل بنفسه نصف قيمة انتقاله، أي دفع للزمالك نصف مليون دولار فيما دفع النادي السعودي النصف الآخر.

وقد أوضح سليمان الفهيد المتحدث الرسمي باسم التعاون لقناة "أم بي سي مصر" أن عقد فتحي مع النادي يمتد لموسمين ونصف مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، فيما أوضح كورة بلس أن اللاعب سيحصل سنويًا على راتب قدره 1.4 مليون دولار.

هل يعود مصطفى فتحي للزمالك بعد التعاون؟

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك كان قد أكد وجود بند في عقد انتقال مصطفى فتحي للتعاون ينص على عودته لناديه، وقد سُئل الفهيد عن ذلك البند فرفض الإجابة معللًا ذلك بوجود عدم الكشف عن بنود العقد للإعلام.

يُشار إلى أن اللاعب المصري يُجيد اللعب كجناح ومهاجم متحرك وصانع لعب، وقد بدأ مسيرته الكروية مع نبرو ومنه انضم للفريق الأبيض عام 2013 وتدرج في الفئات السنية حتى صعد للفريق الأول وتألق معه.

فتحي كان قد أمضى فترة إعارة ناجحة مع التعاون في النصف الثاني من موسم 2017-2018، وقد قضى فترة أخرى مع سموحة شهدت تألقه بشكل ملفت بعدما كان قد تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب.

شارك اللاعب في 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري سجل بها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

اقرأ أيضًا |

دعوات لخطف مدرب السعودية وإعادته إلى إفريقيا

شعب سيراليون يُكرر حادثة إسكوبار .. والشرطة تمنع الكارثة

ماكينة أهداف لا تتوقف .. مهاجم النصر أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا