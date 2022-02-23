كم تقاضى محمد صلاح مع إسعاد يونس؟ وما موعد المقابلة والقنوات الناقلة؟

يترقب جميع عشاق الأسطورة محمد صلاح حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، بعد الفيديو الدعائي الذي لقى رواجًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح عادةً لا يتحدث كثيرًا للإعلام، وهو ما يزيد من حجم التطلعات لهذا اللقاء، خصوصًا مع الطبيعة المختلفة لبرنامج صاحبة السعادة.

وأقيم اللقاء بحسب الإعلان الدعائي في إنجلترا، باعتبار أن صلاح لا يملك وقتًا كثيرًا للتواجد في مصر بسبب كثرة ارتبطاته مع فريقه ليفربول.

الآن نتعرف سويًا على كل ما يخص لقاء صلاح في صاحبة السعادة.

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ما هو موعد مقابلة محمد صلاح في صاحبة السعادة؟

حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد عرض مقابلة محمد صلاح ببرنامج صاحبة السعادة.

التقارير الصحفية قالت أن اللقاء سيبث على حلقتين، الأولى في أول أسبوع من شهر مارس، والثانية في نهاية الشهر ذاته.

ما هي القنوات الناقلة لمقابلة محمد صلاح مع صاحبة السعادة؟

من المقرر أن تتم إذاعة حلقة صاحبة السعادة مع محمد صلاح عبر التلفزيون المصري وقناة DMC.

أما عبر الإنترنت، فسيكون عبر تطبيق Watch it!

كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع صاحبة السعادة؟

وفقًا للتقارير الصحفية، فإن صلاح تقاضى 16 مليون دولار للظهور في برنامج صاحبة السعادة.

اللقاء تم تصويره قبل توجه منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وبالتحديد في نهاية شهر ديسمبر 2022.