من المقرر أن تُقام كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، وستشهد تنافس بعض أعظم اللاعبين في اللعبة من أجل التتويج بأبطال العالم.

سيتم لعب ما مجموعه 104 مباريات على مدار البطولة عقب القرار بتوسيع البطولة إلى 48 فريقًا.

هنا، يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته حول مدة كل مباراة، بالإضافة إلى كل ما تحتاجون إلى معرفته عن فترة ما بين الشوطين، واستراحات الترطيب، والوقت الإضافي، وركلات الترجيح والمزيد.

كم تبلغ مدة مباراة كأس العالم FIFA؟

ستنطلق كأس العالم بمرحلة مجموعات بنظام الدوري من دور واحد تضم 12 مجموعة من أربعة فرق. ستلعب الفرق جميعها ضد كل دولة أخرى في مجموعتها، على أن تستمر كل مباراة 90 دقيقة وتتكون من شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة. تستمر فترة ما بين الشوطين لمدة 15 دقيقة وتشهد عودة كل فريق إلى غرفة الملابس إلى جانب الجهاز التدريبي.

يمكن أن تستمر المباريات أيضًا لفترة أطول قليلًا من 90 دقيقة بسبب توقفات الإصابات أو فترات التوقف في اللعب. ثم يُضاف هذا الوقت (المعروف بوقت الإصابة أو الوقت بدل الضائع) في نهاية المباريات، ما يعني أن معظم المباريات تستمر لعدة دقائق أطول من 90 دقيقة الفعلية.

يشير الحكام المساعدون إلى مقدار وقت الإصابة الذي سيتم لعبه في نهاية المباراة من خلال رفع لوحة للإشارة إلى اللاعبين والجهاز التدريبي والجمهور بعدد الدقائق المضافة التي سيتم لعبها.

ماذا يحدث في الوقت الإضافي؟

بعد مرحلة المجموعات من كأس العالم تتقدم البطولة إلى مرحلة خروج المغلوب التي يتغير فيها الشكل قليلاً. ستستمر مباريات خروج المغلوب لمدة 90 دقيقة لكن سيتم لعب وقت إضافي إذا ظلت النتائج متعادلة في نهاية الوقت الأصلي.

ستلعب الفرق 30 دقيقة من الوقت الإضافي، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة. تكون استراحة ما بين الشوطين أقصر بكثير مما هي عليه في الوقت الأصلي، حيث يُسمح للفرق فقط باستراحة قصيرة لشرب الماء وتبديل الجوانب.

إذا ظلت المباراة متعادلة بعد 30 دقيقة من الوقت الإضافي، فسيتم استخدام ركلات الترجيح لتحديد الفائز في الأمر.

ما كانت أطول مباراة في كأس العالم لكرة القدم (FIFA)؟

الرقم القياسي لأطول مباراة مدتها 90 دقيقة في كأس العالم لكرة القدم (FIFA) يعود إلى إنجلترا وإيران اللتين لعبتا لمدة مذهلة بلغت 117 دقيقة في كأس العالم 2022 في قطر.

فاز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 6-2 في مباراة شهدت 14 دقيقة و08 ثوانٍ من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول و13 دقيقة و08 ثوانٍ أخرى في الدقائق الـ45 الثانية.

إن 24 دقيقة من الوقت بدل الضائع تعني أن المباراة موجودة في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكثر وقت مضاف في مباراة بكأس العالم لكرة القدم (FIFA) بواقع 24 دقيقة.

الأمر مختلف قليلاً في مرحلة خروج المغلوب، حيث يُستخدم الوقت الإضافي وركلات الترجيح. شهد فوز ألمانيا الغربية على فرنسا في نصف نهائي بطولة 1982 تنفيذ 12 ركلة ترجيح. وعادلت السويد ورومانيا ذلك الرقم القياسي في عام 1994 في ربع النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تأهل السويديين.

ما هي فترات التوقف لشرب الماء ولماذا تم إدخالها؟

ستتضمن كأس العالم 2026 التابعة للفيفا فترات استراحة للماء (المعروفة أيضًا باسم ‘فترات استراحة الترطيب’ أو ‘فترات استراحة التبريد’) طوال البطولة.

سيشهد كل شوط فترة استراحة ترطيب مدتها ثلاث دقائق في محاولة لـ “إعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين” وستُقام بغض النظر عن الظروف الجوية "لضمان ظروف متساوية لجميع الفرق، في جميع المباريات.”

أثارت المخاوف بشأن درجات الحرارة المرتفعة ورفاهية اللاعبين في بطولة هذا الصيف إدخال فترات استراحة الترطيب، حيث من المقرر أن يوقف حكم المباراة اللعب بعد 22 دقيقة للسماح للاعبين بإعادة الترطيب.

شرح كبير مسؤولي البطولة مانولو زوبيريا كيفية عمل فترات استراحة الترطيب.

"في كل مباراة، بغض النظر عن مكان إقامة المباريات، بغض النظر عما إذا كان هناك سقف، [أو] من ناحية درجة الحرارة، ستكون هناك فترة استراحة ترطيب مدتها ثلاث دقائق. ستكون ثلاث دقائق من صفارة إلى صفارة في كلا الشوطين," قال. "من الواضح، إذا كانت هناك إصابة [توقف] في لحظة الدقيقة 20 أو 21 وكانت مستمرة، فسيتم التعامل مع هذا في الحال مع الحكم."

هل توجد فترات استراحة تجارية أو إعلانية في مباريات كرة القدم؟

كانت الإعلانات التلفزيونية تُستخدم سابقًا فقط قبل، وفي الاستراحة بين الشوطين وبعد مباريات كرة القدم، لكنها ستُستخدم في مباريات كأس العالم بعد أن منح الفيفا الإذن للمذيعين بعرض الإعلانات خلال فترات استراحة التبريد.

تمت نصيحة المذيعين بألا تبدأ الإعلانات خلال أول 20 ثانية من صفارة الحكم لبدء فترة استراحة الترطيب وأن استئناف تغطية الحدث يجب أن يكون قبل أكثر من 30 ثانية من موعد استئناف اللعب.

سيكون هناك خيار للمذيعين التجاريين إما الانتقال إلى شاشة مقسمة أو قطع كامل عند فترات الاستراحة الإعلانية. خيار الشاشة المقسمة سيسمح فقط للمذيعين باستخدام إعلانات لرعاة شركاء الفيفا، لكن أي نوع من الإعلانات سيكون مسموحًا به في مقطع قطع كامل.

تعني هذه التحركات أن مباريات كأس العالم 2026 ستُقسَّم فعليًا إلى أرباع وستحذو حذو الرياضات الأمريكية. تتبع الدوريات الأمريكية الكبرى مثل NFL وNBA وWNBA جميعها الصيغة نفسها وتنتقل بانتظام إلى فواصل إعلانية تجارية خلال فترات التوقف.

هل توجد فترات توقف في كرة القدم؟

لم تستخدم كرة القدم تقليديًا فترات توقف قط، إذ يُضاف الوقت في نهاية الشوط لأي توقفات بسبب الإصابات أو التبديلات أو التأخيرات بدلًا من ذلك.

ومع ذلك، فإن إدخال فترات التبريد في كأس العالم 2026 سيقسّم المباريات فعليًا إلى أرباع وقد يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه فعليًا نوع من فترة التوقف.

