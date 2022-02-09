مع بداية الألفية الجديدة، قدمت الكرة المصرية أحد أجيالها الذهبية على مر التاريخ، كان لهذا الجيل بعض الرموز بالتأكيد أحدها محمد أبو تريكة.

لم يتميز أبو تريكة خلال مسيرته بموهبته الفذة فقط، لكنه لفت الأنظار بأخلاقه وشعبيته التي امتدت لجميع أنحاء الوطن العربي، حتى أطلق عليه الجمهور لقب "أمير القلوب".

عاش محمد أبو تريكة معاناة كبيرة في طفولته تحدث عنها في كثير من الأحيان، لكن معاناته استمرت حتى بعد احترافه كرة القدم، فقد قضى الثلث الأول من مسيرته في نادي الترسانة، ولم يكن يحصل على أجرٍ كبير.

لكن في عام 2004، انتقل أبو تريكة للنادي الأهلي وهو في سن 26 عامًا، وسرعان ما أصبح النجم الأول للجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت قيادة مانويل جوزيه والذي فاز بكل شيء.

استمر مع القلعة الحمراء حتى اعتزل كرة القدم، ولم يغادره إلا 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة لبني ياس الإماراتي، وسرعان ما عاد ليعتزل في النادي الأهلي.

لكن، كم تبلغ ثروة محمد أبو تريكة؟ وما هي مشاريعه التجارية وأعماله الخيرية؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

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ما هي ثروة محمد أبو تريكة؟

لا يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عادةً في الوطن العربي عن ثروات اللاعبين، لكن هناك بعض المصادر التي يمكن أن نتعرف من خلالها على ثروة أبو تريكة.

في عام 2008، نقلت إحدى المواقع المصرية تقرير عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أشار إلى أن ثروة محمد أبو تريكة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وجاء حينها في المركز 29 بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

لكن التقرير الأخير الذي خرج عن ثروة أبو تريكة كان في العام الماضي، والذي أكد أن ثروة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري.

ما هي الأعمال التجارية لمحمد أبو تريكة؟

قبل خروجه من مصر، كان أبو تريكة يمتلك 3 شركات تجارية على أقل تقدير بحسب ما نُشر، كانت إحداها شركة سياحية.

التقارير تشير إلى أن مشاريع أبو تريكة في مصر انحصرت في معارض السيارات وملاعب الخماسي بالمشاركة مع نجم الأهلي السابق هادي خشبة، بجانب السياحة بالطبع.

يعمل أبو تريكة في الوقت الحالي محللاً لمجموعة قنوات بي إن سبورت، وبحكم معيشته في قطر، فقد افتتح في عام 2018 محلاً تجاريًا، وذلك بالشراكة مع زميله في القناة محمد سعدون الكواري، والمصمم التركي الشهير باريش كوربال.

ما هي الأعمال الخيرية لمحمد أبو تريكة؟

هناك الكثير من الأعمال الخيرية لأبو تريكة التي تحدث عنها الإعلام وحتى زملائه، بدأت منذ أن كان نجمًا للنادي الأهلي.

دفعت أعمال أبو تريكة الخيرية ومساندة الفقراء الجماهير أن تطلق عليه لقبًا آخر، وهو قديس الكرة المصرية.

عندما كان لاعبًا، شارك في مباراة لنجوم كرة القدم في عام 2005 ضمت 40 نجمًا، أبرزهم زين الدين زيدان ورونالدو الظاهرة، وكان الهدف منها هي مناهضة الفقر.

قدم في ذلك العام مساعدة لبرنامج الغذاء العالمي، حيث شارك في إعلان مدته 30 ثانية يتحدث عن مأساة وفاة 25 ألف شخص منهم 18 ألف من الأطفال بسبب الجوع.

وقال في هذا المقطع الدعائي: "من أجل أن نربح يجب أن نتحرك بسرعة وأن يساعد بعضنا البعض لأن كل ثانية تؤثر، وكل خمس ثوان يموت طفل بسبب الجوع".

عندما كان محمد أبو تريكة نجمًا للنادي الأهلي، طلب نادي الهلال ضمه لصفوفه بمبلغ كبير، لكنه رفض حبًا في جماهير النادي.

أهداه أحد رجال الأعمال وقتها مبلغ مليون جنيه، فقبل أبو تريكة المبلغ وتبرع بيه لمستشفى السرطان وعدد من المؤسسات الخيرية.

كانت هذه إحدى بعض من أعمال أبو تريكة الخيرية، لكن هناك الكثير بالطبع حدث في الخفاء كما أكد زملائه السابقين.