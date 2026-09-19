كميل نغلي | كانتي يرد على ابن الجزائر عنوان الحسم في ديربي "عمال الميناء" بين ميلوول ووست هام

منذ أيام والحديث عن ديربي "عمال الميناء" يزداد، هي واحدة من أشرس ديربيات لندن والكرة الإنجليزية التي تجمع بين ميلوول ووست هام بسبب المسافة القريبة بين مقر الناديين، وانتماء جماهير الجانبين لعمال الميناء.

المباراة التي غابت منذ 2012 عادت هذا العام بعد هبوط وست هام من البريميرليج للتشامبيونشيب، وبدت الأجواء مشتعلة في محيط ملعب ميلوول المحتضن للمباراة، من استقبال عدائي من جماهير أصحاب الأرض لحافلة الضيوف، وضرب جمهور ميلوول موعدًا ومكانًا لخصومها للعراك، لتصل لتجد الشرطة بعد إبلاغ جمهور وست هام عنهم!









وفي أرض الملعب، كان ميلوول في الموعد بعد أن تقدم مبكرًا بهدف كاليب تايلور عقب ربع ساعة، ثم جاء الهدف الثاني ليتوج سيطرة مطلقة على المباراة من النجم الجزائري كميل نغلي في آخر دقيقة من عمر الشوط الأول، ليؤكد على انتهاء هيمنة وست هام في الدوري الذي يتصدره ب14 نقطة قبل المباراة.

هدف نغلي حامل الرقم عشرة جاء من رمية تماس طويلة استقبلها ببراعة وحولها مباشرة في شباك وست هام، وهو الهدف الذي جاء من لمسته الأولى في منطقة الجزاء، ولكن ليتوج أداء مميز يسار هجوم ميلوول في الشوط الأول.





الديربي ككل أوفى بوعوده من حيث الإثارة، مارك سايكس كاد يسجل هدف بوشكاش بتسديدة ضربت العارضة، والحكم بول تيرني تدخل وألغى هدفًا لوست هام بالشوط الثاني بعد مناوشة بين كاستيانوس ومارشال لم يرها غيره في الملعب









وإذا كان الشوط الأول عنوانه تألق نغلي وفريقه، الشوط الثاني كان برعاية وست هام والبديل محمدو كانتي الذي كان دخوله نقطة التحول في المباراة، سجل هدف الأول بتسديدة بعيدة وطُرد بالدقيقة الأخيرة ليمنع هدفًا محققًا لميلوول، ولكنه منح فريقه سيطرة تامة على وسط الملعب أدت لضغط مستمر على أصحاب الأرض وتعادل مستحق انتهت به المباراة بهدفين لكل جانب.

تألق نغلي هو استمرار للموسم الطيب الذي يعيشه مع ميلوول، ومع الفريق عمومًا منذ انتقاله له في 2025 كأغلى صفقة في تاريخه مقابل ثلاثة ملايين ونصف قادمًا من سبارتا روتردام الهولندي.

نغلي وصل بمساهماته التهديفية إلى أربعة في ثمان مباريات، بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين في دوري الدوري الأولى الإنجليزية، ليقود بداية ميلوول الطيبة في بداية الموسم ورحلة بحث عن صعود غائب منذ سنوات طويلة عن أضواء البريميرليج.

نغلي، 24 عامًا، لم يقع استدعاءه لصفوف منتخب الجزائر الأول، ولكن له مكانة خاصة في قلوب مشجعيه عقب قراره بتمثيل الجزائر في الفئات السنية، وتحديدًا منتخب تحت 23 وعشرين عامًا، رغم كونه من مواليد هولندا، ولعب في صفوف سبارتا ودي جرافشاب وتفينتي بالماضي، ولكن مال لأصوله الجزائرية ورفض الطواحين.

تألق نغلي المستمر مع ميلوول بكرته السلسة والمباشرة في الديربي والموسم الحالي والسابق، وتثبيت أقدامه في الكرة الإنجليزية قد يكون بوابته نحو منتخب إبراهيم حمداني الذي يجدد جلد الجزائر في الفترة المقبلة، والمستوى الحالي يؤهله بالتأكيد لفرصة مع الفريق الأول وليس الشباب.