كمبيوتر خارق يحمل أخبارًا سارة لليفربول ومانشستر يونايتد

كمبيوتر خارج يتوقع حصول فريق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بـ 101 نقطة وحلول مانشستر يونايتد في المركز الرابع والوصول لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن حصول فريق ليفربول على نتائج ممتازة من إخراجات حاسب آلي خارق قام بحساب عدد النقاط الممكنة التي سيحصل عليها كل فريق بالدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي كشفت أن الحاسب الخارق توقع حصول ليفربول على كل النقاط المتاحة له بداية من الجولة الـ 27 وحتى نهاية الموسم.

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وبحسب ما ذكر تقرير الحاسب الخارق فإن ليفربول سينهي الموسم في المركز الأول وبرصيد 101 نقطة ومن خلفه مانشستر سيتي برصيد 98 نقطة.

وحمل الحاسب بشرى سارة أيضًا لكل من توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد حيث توقع حلولهما في المركزين الثالث والرابع برصيد 85 نقطة و74 نقطة بالترتيب.

ويحل فريق أرسنال في المركز الخامس حاصلًا على المقعد الوحيد في بطولة الدوري الأوروبي كما هو حاله حاليًا لكن برصيد 71 نقطة.

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وخرج تشيلسي خارج سباق المقاعد الأوروبية تمامًا حيث حل في المركز السادس كما هو حاله في الوقت الحالي بنفس عدد نقاط أرسنال.