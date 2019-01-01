كمارا يلتحق بالمنتخب السعودي في العراق

اللاعب خرج من حسابات ناديه في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

التحق هارون كمارا مهاجم اتحاد جدة بصفوف المنتخب السعودي المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق حاليًا، ذلك بعد خروجه من حسابات ناديه في دوري أبطال آسيا.

وسجل اتحاد جدة كمارا ضمن اللاعبين السعوديين في قائمته الآسيوية، رغم أنه لا يمتلك بطاقة أحوال سعودية ويُعتبر من فئة المواليد في قائمة الفريق المحلية، بجانب قيده 4 لاعبين أجانب مختلفين.

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ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجه تحذيرًا لإدارة الاتحاد من إشراك كمارا في مبارياته الآسيوية لأنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي باعتبار اللاعبين المواليد سعوديين.

وقد استجاب النادي واستبعد المهاجم القادم هذا الصيف من القادسية من حساباته لدوري أبطال آسيا، ليعود بعدها لقائمة الأخضر المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا.

وقد افتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة مساء أمس بالخسارة أمام الكويت 2-1 في لقاء غاب عنه عبد الفتاح آدم لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.

ويلعب الاتحاد حاليًا في الإمارات أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وستقام مباراة الإياب بعد أسبوع في الدوحة القطرية.