كل هذا الأذى من تسديدة كريستيانو رونالدو؟! .. حقيقة الإصابة القوية لمصور مواجهة النصر والرائد

تسديدة مباغتة من صاروخ ماديرا فاجأت المصور وأفقدته توازنه، فعما أسفرت؟

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الكثيرون يبحثون حاليًا عن مصير المصور التليفزيوني الذي تعرض لتسديدة قوية مفاجأة من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، خلال مواجهة الرائد أمس السبت، لمعرفة تأثير ارتطام الكرة برأسه، خاصةً، أنه بدى قويًا للغاية.

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العالمي حل ضيفًا على الرائد بالأمس، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، في لقاء حسمه رفاق صاروخ ماديرا لصالحهم بنتيجة 3-1.

وأثناء المباراة، احتسب الحكم ركلة حرة للضيوف، ليتقدم الدون لتسديدها، لكن تسديدته تركت الشباك، وشقت طريقها نحو رأس المصور الموجود خلف المرمى، ليفقد الأخير توازته لبضع ثواني قبل أن يتمكن من الوقوف بشكل طبيعي فيما بعد.

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وعقب المباراة، انتشر صورة عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، لأحد الرجال يعاني من إصابة قوية في الجبهة، ويزعم مروجوها أنها للمصور المصاب في مواجهة النصر والرائد.

لكن منصة "الرياض اليوم" حسمت الجدل، إذ نشرت صورة للمصور صاحب الواقعة، ويبدو رأسه دون أي إصابة جراء ارتطام الكرة، بل يشير بأن أموره جيدة دون أي تأثير سلبي من التسديدة.

يذكر أن رونالدو أحرز الهدف الثالث للعالمي في مباراة بعد هدفي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، ليرتفع رصيد النصر لـ12 نقطة في المركز السادس، بينما يحل الرائد في المركز الـ15 بأربع نقاط فقط.

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