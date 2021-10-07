كل ما تريد معرفته عن شراء صندق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد؟

استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وموقع جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن تفاصيل الصفقة والملاك الجدد للفريق...

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد، بعد عام تقريبًا من بداية المفاوضات.

وكانت المفاوضات قد بدأت في وقت سابق من عام 2020، إلا أنها تعطلت للعديد من الأسباب، والآن وبعد نحو عام، توصلت الأطراف المعنية لاتفاق نهائي بشأن الصفقة ليصبح نادي نيوكاسل يونايتد ملكًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتأمل جماهير الفريق العريق، أن تساعد الإدارة الجديدة للنادي، على تحسين وضعه والتعاقد مع بعض الأسماء اللامعة لمساعدة الفريق في الوصول إلى مراكز متقدمة، والمشاركة في المسابقات الأوروبية.

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ويحتل نيوكاسل يونايتد والذي يشتهر بلقب "الماكبيس" المركز قبل الأخير في سلم ترتيب البريميرليج هذا الموسم، بعد لعب سبع مباريات جمع خلالهم ثلاث نقاط فقط.

وفي التقرير التالي، سنتعرف على كافة تفاصيل صفقة شراء صندوق الاستثمار العام السعودي، لنادي نيوكاسل.

من هو المالك الجديد لنيوكاسل؟

صندوق الاستثمار العام السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو المحرك الرئيسي وراء محاولة شراء نيوكاسل من أشلي.

وقد أفيد أن خطط الاستحواذ ستشهد استثمار صندوق الثروة السعودي في 80٪ من أسهم النادي، وسيتم تقسيم الـ 20٪ المتبقية بين أماندا ستافيلي وبي سي بي كابيتال بارتنرز (10٪) ورجال الأعمال البريطانيين، الأخوين روبن (10٪).

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يستثمر في مشاريع مختلفة حول العالم. شركة بي سي بي كابيتال، أما بارتنرز هي شركة رأس مال استثماري، فيما يعمل الأخوين روبن - ديفيد وسيمون - بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري.

إذا أغلقت صفقة بيع نادي نيوكاسل، فإن ياسر الرميان سيصبح رئيسًا للنادي، وفقًا لصحيفة إيفنينج كرونيكل، ويمتلك الرئيس المحتمل أسهم في أرامكو السعودية وأوبر وسيبانك، وسيشاركه في الإدارة ستافيلي.