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يستعد أنطونيو إيدالجو، مدرب ديبورتيفو، للقاء خاص مع برشلونة، بعدما استعاد زكريا الدهشوري في تشكيلته. ورغم مواجهة فريق غزير الأهداف يقوده هانزي فليك، يعتقد خريج لاماسيا السابق أن لكل فريق نقاط ضعف، ويتوقع أجواءً تنافسية محتدمة في ريازور.

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إيدالجو يستعد للقاء خاص مع برشلونة

تحدث إيدالجو إلى وسائل الإعلام صباح اليوم في مقر تدريبات أبيجوندو، بينما كان فريقه يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لاستضافة برشلونة. وتلقى المدرب الكتالوني دفعة في الوقت المناسب بعودة الدهشوري إلى التدريبات الجماعية الكاملة قبل المباراة.

وتحمل المباراة المقبلة أهمية شخصية كبيرة لإيدالجو. فقبل انتقاله إلى التدريب، أمضى قرابة عقد يصقل مهاراته في أكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، من سن 12 حتى 21 عامًا.

ورغم صلاته بالفريق الزائر، يركز إيدالجو تمامًا على ضمان منافسة ديبورتيفو بقوة على أرضه. وهو يرى أن المباريات تتطلب القتال، وحذّر من أن أجواء ريازور تفرض ضغطًا شديدًا على الفرق الزائرة.

ديبورتيفو يخطط لاستغلال نقاط ضعف برشلونة

يدرك إيدالجو حجم التحدي جيدًا، لكنه لا يزال مقتنعًا بقدرة لاعبيه على إزعاج منافسهم. وأكد أن الدهشوري جاهز لأداء دوره في الخطة التكتيكية.

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وقال إيدالجو عن جاهزية الدهشوري، بحسب ما نقلته ماركا: «تدرّب معنا طوال الأسبوع، وهو جاهز للوجود في قائمة الفريق».

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«لكل فريق نقاط ضعف. وكما نفعل كل أسبوع، نحاول أن نشرح للاعبين أين نعتقد أننا نستطيع إلحاق الضرر بالمنافس. وعلينا أيضًا أن نشرح نقاط قوته، وأين يمكنه إلحاق الضرر بنا، وأن نعمل على ذلك. ثم نأمل أن يتحقق من الأمور التي حضّرنا لها أكثر مما يتحقق مما حضّروا له».

البقاء يظل الأولوية الوحيدة

يخوض ديبورتيفو المباراة وهو يدرك تمامًا الخطورة الهجومية لفريق فليك. ويسجل برشلونة في المتوسط أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة، ما يجعل الحد من خطورته مهمة بالغة الصعوبة. ورغم الحماس المحيط بزيارة فريق كبير إلى ريازور، رفض إيدالجو أن يغفل لاعبوه هدفهم الأساسي لهذا الموسم. وأكد مجددًا أن بقاء النادي الجاليثي في الدرجة الأولى هو هدفه الحقيقي الوحيد.

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واختتم إيدالجو: «علينا أن نبقي الأمور واضحة، وأن نعرف أن هدفنا الرئيسي هو البقاء في الدرجة. هذا ما حددناه في بداية العام، وهذا ما يجب أن نواصل العمل من أجله».

اختبار ريازور ينتظر فريق فليك

تتجه الأنظار الآن إلى الملعب، حيث يسعى ديبورتيفو إلى تطبيق ما عمل عليه خلال أسبوع من التحضيرات في ريازور. ومهما تكن نتيجة المواجهة أمام فريق فليك الغزير بالأهداف، تمثل المباراة خطوة مهمة أخرى في معركة ديبورتيفو الأوسع من أجل البقاء. ويأمل إيدالجو أن تساعد تحضيرات فريقه ومساندة جماهيره على تقديم أداء لا يُنسى.