"شيء واحد يحدد النتيجة".. هانز فليك يكشف خطة برشلونة لإيقاف كيليان مبابي في الكلاسيكو!

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حدّد هانزي فليك مدرّب برشلونة الخطة التكتيكية التي يعتقد أنها كفيلة بتحييد خطورة كيليان مبابي في الكلاسيكو المقبل. وفي الوقت الذي يستعدّ فيه العملاق الكتالوني لمواجهة مصيرية أمام ريال مدريد، يصرّ المدرّب الألماني على أن الانضباط الدفاعي والوعي بالمساحات سيكونان العاملين الحاسمين على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو.

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خطة فليك التكتيكية لإيقاف مبابي

في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل هذه المواجهة عالية المخاطر، شدّد مدرب برشلونة على أن إيقاف لاعب بمثل تألق مبابي الفردي، الذي سجّل 12 هدفًا في 12 مباراة هذا الموسم ويشكّل تهديدًا كبيرًا لخط دفاع برشلونة، يتطلّب جهدًا جماعيًا من الفريق بأكمله وليس مجرد مهام رقابة فردية. وأوضح فليك خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت: «بالنسبة إلينا، المهم هو تمركزنا، في حالة عدم امتلاك الكرة وفي حالة امتلاكها».

وتوسّع المدرب أكثر في شرح الآليات المحدّدة لاستراتيجيته الدفاعية، مشيرًا إلى أن المسافة بين لاعبيه ستكون حاسمة عندما يسعى ريال مدريد إلى تحرير مهاجميه. وأضاف فليك: «في حالة عدم امتلاك الكرة، الأمر يتعلّق بالتمركز الصحيح بين بعضنا البعض، وأن نكون متراصين، وهذا مهم عندما تلعب بهذا الخط الدفاعي المتقدّم». وتابع: «إذا توافر لدينا كل هذا، فسيكون الدفاع أسهل بكثير بالنسبة إلى خط الدفاع. هذا ما يجب أن نفعله».

سعيٌ وراء سلسلة انتصارات تاريخية

يدخل برشلونة المواجهة في حالة رائعة، بعدما حقّق تسعة انتصارات من مبارياته التسع الأولى في الليجا. والفوز على غريمه الأبدي لن يبعده تسع نقاط عن ريال مدريد فحسب، بل سيضمن له أيضًا تحقيق الانتصار العاشر على التوالي مسجّلًا رقمًا قياسيًا، متجاوزًا أفضل بداية في تاريخ موسم من الدوري الإسباني الممتاز والتي حقّقها ريال مدريد في موسم 1968-69.

ولا تزال مشاكل العناصر تلاحق الفريق الكتالوني، مع غياب إيريك جارسيا وجول كوندي وأندرياس كريستنسن جميعًا، إلى جانب داني أولمو. وبناءً على ذلك، يُتوقّع أن يستمر فليك مع خط الدفاع الرباعي الشاب الذي شارك أمام باريس سان جيرمان.

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تطوير الوحدة الدفاعية

بينما عمل هجوم برشلونة بوتيرة لا تهدأ هذا الموسم، مسجّلًا 50 هدفًا في 12 مباراة، فإن استقراره الدفاعي كان أحيانًا محل تساؤل. فبعدما استقبلت شباكه 15 هدفًا، من بينها أربعة في هزيمته منتصف الأسبوع أمام باريس سان جيرمان، يجد بطل إسبانيا نفسه أيضًا يصارع قائمة إصابات متنامية في الخلف.

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ورغم هذه المخاوف الدفاعية، سارع فليك إلى تقديم دعمه الكامل لتشكيلته المؤقتة. وعلّق فليك عند الحديث عن ثنائيه الدفاعي الشاب: «بالنسبة إليّ، كوبارسي وجيرارد يقدّمان موسمًا جيدًا حقًا. ما يفعلانه لا يُصدَّق. إنهما يعملان معًا، ويتحدثان معًا، وينموان معًا. أنا سعيد حقًا بذلك. وإسبارت قدّم أداءً جيدًا جدًا في المباريات الأخيرة. ظهير أيمن، ظهير أيسر، لا يهتم بهذا. إنه لاعب لا يُصدَّق، لكن أمامه أيضًا مساحة للتحسّن، وإمكانات كبيرة».

وإلى جانب اللعب المفتوح، أمضى الجهاز الفني لبرشلونة وقتًا كبيرًا على أرض التدريب لتصحيح الأخطاء في الكرات الثابتة. فبعد أن عاقبه باريس سان جيرمان في أوروبا، حدّد فليك براعة ريال مدريد في الكرات الهوائية بوصفها تهديدًا كبيرًا يتطلّب إعدادًا خاصًا. واعترف قائلًا: «نعرف نقاط قوة ريال مدريد في الكرات الثابتة. لقد حلّلنا ذلك؛ إنهم من الأفضل في هذا الجانب. بالطبع لديهم جودة ولاعبون أقوياء بدنيًا. تحدثنا عن هذا اليوم ودرّبنا عليه أيضًا اليوم. الأمر يتعلّق بأن ندافع عنه بشكل أفضل بكثير مما فعلنا في باريس. هذا ما قمنا به اليوم».

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احترام للـ«سبيشال ون»

وتزداد حبكة المباراة اشتعالًا بوجود جوزيه مورينيو على مقعد بدلاء ريال مدريد. وسارع فليك إلى نفي أي عداء شخصي، مقدّمًا بدلًا من ذلك إشادة كبيرة بمسيرة المدرب البرتغالي. وأشار الألماني قائلًا: «أكنّ له احترامًا كبيرًا. عندما تدرّب لسنوات طويلة وتحقّق كل هذا النجاح، فهذا دليل على موهبة عظيمة. عندما كنت مساعدًا للوف، التقيته في مدريد».

كما أشار فليك إلى الأثر الدائم الذي يتركه مورينيو في فرقه بوصفه دليلًا على جودته التدريبية. وقال مدرب برشلونة: «كل اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادته يتحدثون عنه باحترام كبير. إنه زميل، ورجل ناجح جدًا».

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وبينما يقرّ بأن النقاط الثلاث هي الأولوية، فإنه يدرك الثقل الثقافي لهذه المواجهة. «الكلاسيكو مختلف. إنها أفضل مباراة. العالم كله ينظر إلى هذه المباراة. ملايين البشر، من ثقافات مختلفة وأجيال مختلفة، يرتبطون بهذه المباراة. إنه أمر لا يُصدَّق. إنها ثلاث نقاط فقط، لكنها أكثر من ذلك بكثير. من الرائع أن أكون جزءًا من هذا. أعتقد أننا جاهزون. لديّ ثقة في فريقي. لديّ شعور جيد».