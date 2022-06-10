"كل القرارات الخاصة بالهلال تتأخر .. هناك أمور يجب أن تُحسم"

عبد الله عسيري نجم الهلال السابق ينتقد تأخر مركز التحكيم في قرارات فريقه.

انتقد عبد الله عسيري نجم الهلال السابق تأخر قرارات مركز التحكيم فيما يتعلق بقيد اللاعبين بعد أزمة اللاعب محمد كنو.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر برنامج "سوالف رياضية"، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة إلى حسم العديد من القرارات.

وقال عسيري: "منذ قديم الأزل وأنا أقول إنه يجب على الفريق البطل أن يملك قائمة من 30 لاعبًا في أعلى المستويات".

وأضاف: "لدي سؤال لمركز التحكيم، لماذا تأخير الحكم في القرارات الخاصة بالهلال، من أخطأ ومن أصاب هذا الأمر لا يخصني".

وأردف: "الفريق في حالة إلى تحديد الأسماء التي ستتواجد معه في الموسم الجديد، نظرًا للإجراءات الخاصة بالسفر والتأشيرات وما إلى ذلك".

وأكمل: "بعض الأندية الذين لديهم إعارات للهلال قد يريدون الاستفادة من عناصرهم كذلك، من المفترض اتخاذ القرارات بشكل أسرع حتى يحسم كل طرف موقفه".

جدير بالذكر أن غرفة فض المنازعات كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف محمد كنو لمدة أربعة أشهر وإيقاف الهلال عن فترتي تسجيل في بداية مايو بسبب توقيع اللاعب للهلال والنصر سويًا.