كلويفرت يؤكد هروب موهبة اللاماسيا واقتراب بويج من الفريق الأول

تعرف على تصريحات كلويفرت حول ريكي بويج

أكد باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية اللاماسيا، اقتراب خوان لاريوس من الرحيل إلى مانشستر سيتي مؤكدًا أنّ ريكي بويج سوف ينضم قريبًا إلى الفريق الأول.

ريكي سبق ونفى إمكانية الرحيل عن برشلونة مؤكدًا انتظاره الفرصة المناسبة للعب مع الفريق الأول.

وقال كلويفرت في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية: "السماح للمواهب الشابة بالرحيل عار علينا، لقد تحدثت مع لاريوس ويبدو أنّه حسم موقفه بالرحيل عكس كونراد ليس متأكدًا بعد".

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ كونراد دي لا فونتي قريب من ارتداء قميص بايرن ميونخ.

وتابع: "لو أنّ لاعب لا يرغب في الاستمرار مع برشلونة ما الذي أستطيع القيام به؟".

وحول مصير ريكي بويج، أوضح: "أعتقد أنّه أول المرشحين من فريق الرديف للانضمام إلى الفريق الأول وبمجرد أن يرغب المدرب إرنستو فالفيردي في الاعتماد على الأكاديمية سوف يطلبه".

واختتم: "أعلم أنّ كل لاعب في اللاماسيا يود الانضمام إلى الفريق الأول ولكن الأمر لا يكون سهلًا في أغلب الأوقات. لو أراد اللاعب التطور وذهب على سبيل الإعارة لفريق آخر فسوف يكون ذلك جيدًا كما حدث مع كارليوس آلينيا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة فقد عدد من المواهب في اللاماسيا من بينهم إيريك جارسيا الذي التحق ببيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ورحل آلينيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم دون أحقية الشراء إلى فريق ريال بيتيس.