كلويفرت: مبابي هو الأفضل حاليًا

نجم برشلونة السابق يتغزل في كيليان مبابي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف باتريك كلويفرت نجم برشلونة ومنتخب هولندا السابق عن إعجابه الشديد باللاعب الفرنسي كيليان مبابي، وذلك أثناء تواجده في إمارة دبي.

اللاعب الهولندي كان قد سبق له أيضًا اللعب لأندية أياكس أمستردام وميلان ونيوكاسل يونايتد.

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وعند سؤاله عن اللاعب الأفضل على مستوى الهجوم حاليًا قال: "كيليان مبابي، هو بطل العالم حاليًا مع المنتخب الفرنسي".

وكان مبابي البالغ من العُمر 20 عامًا قد أحرز أربعة أهداف في مونديال روسيا 2018، بالإضافة لتتويجه كأفضل لاعب شاب في البطولة، وأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2018 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واختياره من نفس الجهة كرابع أفضل لاعب في العالم، واختياره كأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2018 من قبل مجلة فرانس فوتبول.

وعن إمكانيات المهاجم المثالي بالنسبة لكلويفرت قال: "70% غريزة و30% تأتي بالتعلم، الطريقة التي تتحرك بها في الملعب ومتى تطلب الكرة وكيفية التواصل مع زملائك في الملعب".