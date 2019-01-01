كلود أمين: وجود الدحيل في نهائي كأس الأمير طبيعي، وسنقاتل على اللقب

حارس مرمى الدحيل يتحدث بعد الفوز على السيلية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صعد الدحيل لنهائي كأس أمير قطر بانتصاره على السيلية بثلاثة أهداف دون مقابل، وسيواجه السد في المباراة النهائية مساء الخميس القادم.

وأبدى كلود أمين حارس مرمى الفريق سعادته بتخطي تلك المباراة الصعبة والصعود للنهائي لمحاولة الحفاظ على اللقب الثمين.

مضيفًا للموقع الرسمي لناديه "خضنا اليوم مواجهة صعبة للغاية أمام فريق السيلية، ولكن الفريق نجح في الحصول على مبتغاه منها ووصل الى المباراة النهائية لكي يدافع عن لقبه الذي أحرزه في الموسم الماضي".

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أضاف "كنا ندرك جيدًا أن مباراة اليوم ستكون صعبة لأننا واجهنا السيلية في الدوري ونعلم جيدًا مدى قوة هذا الفريق وقدرته على تهديد مرمى المنافس في أي لحظة من المباراة، ذلك لامتلاكه لاعبين مميزين للغاية دفاعًا وهجومًا".

"لكن زملائي اللاعبين كانوا في الموعد ونجحوا في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى السيلية طوال زمن المباراة. علينا الآن التركيز على المباراة النهائية أمام السد، إذ سنلعب للدفاع عن لقبنا، وهو ما سيمنحنا الدافع لتقديم مباراة كبيرة وتتويجها بالفوز باللقب".

يُذكر أن الدحيل هو حامل لقب كأس أمير قطر بانتصاره في المباراة النهائية عام 2018 على الريان 2-1، وقد خرج الريان من نصف النهائي بخسارته أمام السد يوم أمس السبت.