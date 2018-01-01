كلوب: يويفا لن يستطيع إكمال المسابقة بدون ليفربول

ليفربول كاد أن يودع لولا أليسون

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني يورجن كلوب بالمصري محمد صلاح، بعدما قاد ليفربول في تحقيق الفوز على حساب نابولي بهدف نظيف.

وضمن ليفربول التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في التأهل بفارق الأهداف على حساب الفريق الإيطالي.

وتحدث الألماني على هدافه المصري: "صلاح سجل هدفًا لا يصدق وليس لدي فكرة عن تصدي أليسون، أنه رائع، كنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر"

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باريس وليفربول ستنامان سعيدتان بينما نابولي على النقيض تمامًا 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/lAMrzWL2zl — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وعن فرص السنغالي المهدرة: "خاصة فرصة ماني الأخيرة، كانت لدينا مرتدات كثيرة ولم نكن مستعدين لها، لكن أنفليد يعيش بهذا اللون".

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وعن تأهل فريقه: "الاتحاد الأوروبي لن يستطيع استكمال المسابقة من دون ليفربول، لكن ليس الآن، لقد قلت سابقًا أننا قد نخرج لكن ليس اليوم، لقد كان نابولي أقرب عندما كنا نستحق الخسارة، لكننا اليوم نستحق الفوز".

وعن قوة نابولي الخططية: "يا لها من مباراة، لا اعتقد أن هناك مدرب فخور بفريقه مثلي، في لقاء الذهاب كنا أصحاب الأداء السيء واليوم لم نكن كذلك، اليوم كانت لدينا الفرصة أن نرد على ما حدث في إيطاليا واللاعبون قدموا مباراة رائعة".

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ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأردف: "طريقة ضغط اللاعبين كانت تعني تغيير اللقاء بشكل كبير، ولم يكن لديهم لاعب واحد يستطيعون إيقافه".