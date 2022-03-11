كلوب يؤيد الإجراءات الحكومية ضد تشيلسي!

تحدث مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن الوضع الحالي الذي يمر به فريق تشيلسي اللندني، وعن توماس توخيل الذي أصبح في موقف لا يحسد عليه.

ويعيش تشيلسي وقتًا عصيبًا للغاية كنادي كرة قدم في الوقت الحالي، حيث تم فرض عقوبات رسمية على رومان أبراموفيتش من قبل الحكومة البريطانية وتجميد أصوله.

وعلى الرغم من ذلك يعتقد يورجن كلوب أن الحكومة اتخذت القرارات الصحيحة في التعامل مع الأزمة الحالية التي يمر بها النادي.

ماذا قال يورجن؟

سُئل المدرب الألماني عن التطورات يوم الخميس خلال مؤتمره الصحفي، حيث لم يتمكن البلوز من تجديد العقود أو شراء أو بيع اللاعبين أو حتى بيع التذاكر والبضائع للمشجعين.

وقال كلوب: "هناك رجل مسؤول حقًا وهو فلاديمير بوتين".

وواصل: "لا أعلم عن دور رومان أبراموفيتش في كل هذه الأنواع من الأشياء، ولكن على مر السنين يمكنك تخمين أنه ربما يكون قريبًا جدًا".

واختتم: "أعتقد أن ما فعلته الحكومة البريطانية هو الصواب حتى نكون صادقين بنسبة 100 في المائة، لكن لا يزال الأمر غير جيد بالنسبة للأشخاص في تشيلسي وأنصاره، لكنني أعتقد أن الأشياء التي فعلتها الحكومة صحيحة."

ماذا قال عن زميله الألماني توماس توخيل؟

قال كلوب بعض الكلمات لدعم مواطنه الألماني توماس توخيل، الذي أُجبر على العيش في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه كمدرب لتشيلسي.

وأضاف يورجن: "أنا وتوماس نعرف بعضنا البعض لكننا لسنا قريبين لدرجة أننا نتحدث".

واختتم: "بالطبع أشعر تجاهه واللاعبين وجميع العاملين في تشيلسي".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة فريق برايتون في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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