كلوب يوضح موقف تشامبرلين من المشاركة وحقيقة إصابته

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يوضح حقيقة إصابة لاعبه أوكسليد تشامبرلين.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن حقيقة إصابة لاعبه الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن تشامبرلين لن يشارك من جديد مع ليفربول حتى نهاية العام.

وقال كلوب: "بالنسبة لتشامبرلين فلديه مشكلة في أحد أربطة الكاحل في الوقت الحالي ولا أعرف بالتحديد فترة غيابه".

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وأضاف: "ربما يغيب لفترة طويلة، ما هو مؤكد أنه لن يشارك من جديد في العام الجاري، علينا أن نرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".

وأكمل عندما تم سؤاله عن حالة بقية نجوم ليفربول: "في الوقت الحالي لا نملك أي أنباء جديدة حول الحالة البدنية لبقية الفريق".

وأنهى تصريحاته بالتعليق على كأس العالم للأندية: "فريقنا تطور في لعب النهائيات، قمنا بالأمور بشكل صحيح ونضجنا كما تطورنا في عدة نواحي أخرى".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره فلامنجو بهدف نظيف في نهائي كأس العالم للأندية وحقق الفوز بالبطولة.