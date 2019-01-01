كلوب يواصل الفشل مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

المدرب الألماني يورجن كلوب يواصل نتائجه السيئة مع الريدز في كأس الاتحاد الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

واصل المدرب الألماني يورجن كلوب فشله مع ليفربول، في تحقيق النتائج المرجوة منه، بعد فشله في العالم الرابع على التوالي، في بلوغ المراحل المتقدمة من أعرق بطولات كرة القدم.

حيث خرج ليفربول من الدور الثالث من المسابقة، من قبل وولفرهامبتون بعد أن خسر بهدفين مقابل هدف.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها ليفربول البطولة من هذا الدور منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد عام 2011.

كما كرر كلوب إخفاقه في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد توديعه للبطولة موسم 2015/2016 من الدور الرابع، وموسم 2016/2017 من نفس الدور، وتكرر الأمر في موسم 2017/2018 قبل أن يودع البطولة هذا العام من الدور الثالث.

يذكر أن وولفرهامبتون كان هو من أقصى الريدز في موسم 2016/2017 أيضًا.