كلوب ينتقد تقنية الفيديو ويطالب بتسريع القرارات

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول منزعج من تقنية الفيديو والبطء في اتخاذ القرارات الخاصة بها.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن انزعاجه من التأخير الكبير الذي يحدث في حالات اللجوء لتقنية الفيديو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب مواجهة ولفرهامبتون وأكد خلالها أن توقف المباريات بذلك الشكل غير صحي بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وقال كلوب عن تقنية الفيديو: "نحن الآن في شهر ديسمبر وسندخل يناير بعد ساعات ووقوف اللاعبين بذلك الشكل في وسط المباراة دون أن يقوموا بأي شي ليس بالأمر الجيد، يجب على الحكام الذهاب لشاشة العرض بشكل فوري".

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وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية لكننا نلعب من أجل تحقيق الفوز مهما كانت المخاطر، ونحاول أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط".

وأكمل: "ولفرهامبتون لعبوا المباراة بنسق عالي للغاية بالرغم من قيامهم بالعديد من التغييرات قبل المواجهة، وفي الشوط الأول كنا أفضل وسيطرنا على الأمور".

وأنهى تصريحاته: "الأمور تغيرت بعد الشيء في الشوط الثاني ولم نتعامل بشكل جيد مع الكرة في منتصف الملعب وأردنا أن نلعب المباراة بشكل أكثر سرعة".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني بعد جدل كبير بسبب لمس الكرة لكتف الإنجليزي آدم لالانا.