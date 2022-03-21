كلوب يُلمح لاستبعاد ماني أمام فورست بسبب إصابة صلاح!

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن قرار استبعاد السنغالي ساديو ماني من مواجهة نوتنجهام فورست في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كان خوفًا من أن يُساء فهمه قبل التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السنغال بقيادة ماني أمام منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، من أجل مقعد في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وخرج ماني من قائمة مباراة نوتنجهام فورست، التي حقق فيها ليفربول الفوز بهدف دون رد سجله ديوجو جوتا، ليضرب "الريدز" موعدًا مع مانشستر سيتي في المربع الذهبي.

فيما خرج محمد صلاح أيضًا من قائمة المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة برايتون.

ومع استعداد مصر لمواجهة السنغال في مباراتي ذهاب وإياب خلال الأيام القليلة المقبلة، أكد كلوب أن قرار استبعاد ماني جاء من أجل العدالة قبل المواجهة المرتقبة.

وقال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة: "صلاح شعر بإصابة قدمه مرة أخرى".

واضاف: "ليست مشكلة كبيرة، لكن كان من الواضح أنه يجب ألا يلعب المباراة، لقد شعر بقدمه قليلًا".

وتابع: "لذلك لم تكن هناك فرصة لكي يلعب، وبعد ذلك في تلك اللحظة كان من الواضح أننا لن نشرك ماني أيضًا في المباراة".

واختتم كلوب حديثه قائلًا: "المباراة في إفريقيا ستكون كبيرة جدًا، ولن أكون الشخص الذي يفعل أشياء يمكن أن يُساء فهمها".

اقرأ أيضًا ..

رأسية أوباميانج وصاروخية ألابا.. نجوم سجلوا في أول كلاسيكو لهم

هو الأهم في مسيرتي ولولاه لضاع التورنيدو .. الأب الروحي لنجوم كرة القدم

مشجع برشلونة عن الكلاسيكو | شكرًا تشافي أعدت الأمور لطبيعتها!