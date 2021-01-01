كلوب يلمح بإمكانية انتهاء موسم نجم دفاع ليفربول

أصبح يمشي بصورة طبيعية

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تطورات جديدة لجماهير النادي الإنجليزي، حول إمكانية انتهاء موسم مدافع الفريق جو جوميز.

ليفربول يعاني من أزمة دفاعية شرسة هذا الموسم، بعد إصابة فيرجيل فان دايك وجوميز بالركبة، وانضمام جويل ماتيب لهما بعد إصابته في الكاحل ضد توتنهام الخميس الماضي.

كلوب أكد تصاعد هذه المشكلة قبل اللعب ضد وست هام غدًا، الأحد، بالدوري الإنجليزي، بغياب فابينيو أيضًا، ولكن قد يكون هناك بعض الأمل حول تحسن الأمور للريدز قريبًا.

وقال الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"جو في حالة جيدة الآن ولكنه يظل بعيدًا عن العودة، هو الآن يمشي بشكل طبيعي جدًا".

وأضاف:"لم يخرج للتدريبات على أرض الملعب حتى الآن أو صالة الألعاب الرياضية، كانت إصابة صعبة حقًا".

وتابع:"هل سيكون متاحًا هذا الموسم؟ النهاية ستكون في مايو لذلك ربما يعود قبل ذلك ولكني لا أتوقع هذا الأمر، دعونا ننتظر ما سيحدث".

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وكان جوميز قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، وسط توقعات بعدم مشاركته مرة أخرى مع الفريق حتى نهاية الموسم.

يذكر أن ليفربول يلعب غدًا ضد وست هام، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.