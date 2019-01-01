كلوب يكشف عن موعد عودة شامبرلين وحظوظ ليفربول في المنافسة على البريميرليج

مدرب ليفربول يورجن كلوب يرى أن المنافسة على لقب البريميرليج باتت صعبة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعدة عودة لاعب الفريق أليكس أوكسليد شامبرلين للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإضافة.

اللاعب الدولي الإنجليزي كان قد تعرض لإصابة قوية أثناء مواجهة روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في إبريل الماضي، مما أدى إلى غيابه عن مباريات كأس العالم التي شهدت تحقيق منتخب الأسود الثلاثة للمركز الرابع كأفضل إنجاز لبلاد مهد كرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990.

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وعن موعد عودته المتوقع قال كلوب: "شامبرلين قد يعود للمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن يقابل ليفربول فريق بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعن حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليج مع فارق النقاط الثلاث الذي تقلص بينه وبين أقرب مطارديه مانشستر سيتي قال كلوب: "الموضوع أصبح أكثر إثارة الآن، كان من الواضح لي دائمًا أن المنافسة ستظل قوية حتى النهاية، الفرصة الوحيدة لتقوية موقفنا هي تحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره بورنموث في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من البريميرليج.