كلوب يكشف مصير صلاح من المشاركة أمام برشلونة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن النجم المصري محمد صلاح لن يستطيع اللعب أمام برشلونة مساء غدًا الثلاثاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح لن يستطيع المشاركة غدًا الثلاثاء ضد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "موفيستار" وأكد خلالها أن النجم المصري يتحسن، لكنه رغم ذلك لن يكون في قائمة المباراة.

لوفرين: نحن ليفربول ونستطيع العودة ضد برشلونةhttps://t.co/uLxP2cPN45 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٦ مايو ٢٠١٩

وقال كلوب: "محمد صلاح لا يمكنه أن يلعب مباراة الغد، هو يتحسن بشكل واضح في طريق العلاج، لكن مباراة الغد غير ممكنة بالنسبة له".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول الأخيرة أمام فريق نيوكاسل في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

"الكرات الثابتة".. السلاح الأقوى لفريق ليفربول في البريميرليج!

ويعد صلاح هو اللاعب الثالث الذي سيتغيب عن صفوف فريق ليفربول في مباراة الغد ضد برشلونة بعد كل من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو كان قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة سجل منها سواريز هدفًا وميسي هدفين.