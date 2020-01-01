كلوب يكشف كيف سيحتفل ليفربول برفع كأس الدوري الإنجليزي

يرى كلوب إن رفع كأس الدوري الإنجليزي على مدرجات الكوب في أنفيلد سيكون أكثر اللحظات الخاصة في حياة العاملين واللاعبين.

يرى يورجن كلوب ، مدرب ليفربول ، إن رفع كأس الدوري الإنجليزي على مدرجات الكوب في أنفيلد سيكون أكثر اللحظات الخاصة في حياة العاملين واللاعبين.

وسيستلم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الكأس بعد مباراة الأربعاء مع تشيلسي على ملعب أنفيلد ، وهو أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا.

يصر كلوب على أنه من الطبيعي أن يكون لاعبيه في وضع يمكنهم من الاستمتاع باللحظة ، ويرى إن الفوز بلقب ليفربول هو "أكثر شيء مميز يمكنك تخيله".

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حيث قال في تصريحات له لشبكة سكاي سبورتس: "لقد أخبرت الشبان بالفعل أنه يتعين علينا إعداد شيئين هذا الأسبوع، الاستعداد للمباراة ضد تشيلسي، الذي سنقوم به في التدريب، وعلينا أن نتأكد من أننا نشعر حقًا بالشيء الصحيح في اللحظة التي يحدث فيها".

وتابع "يوم الأربعاء ، سوف نعتز به. في هذه اللحظة ، يجب أن نتوقف لثانية ، وأن ننظر إليها ، وأن نكون سعداء حقًا حيالها ، وأن نستمتع بها مع جماهيرنا في جميع أنحاء العالم ، في القلب والعقل ، ونجعلها أكثر اللحظات الخاصة في حياتنا حتى الآن".

وأضاف "التواجد هنا كبطل هو أكثر شيء مميز يمكنك تخيله. علينا جميعًا أن نجعلها لحظة خاصة بالداخل ونحتفظ بها للأبد".

وعلى الرغم من أن كلوب سبق له الفوز بلقبي دوري في ألمانيا مع دورتموند 2011 و 2012 ، إلا أن لاعبًا واحدًا فقط من تشكيلة فريقه قد فاز في الدوري الإنجليزي الممتاز "جيمس ميلنر مع مانشستر سيتي".

ويحرص المدرب الألماني على الحفاظ على اللحظة مساء الأربعاء ، على الرغم من عدم وجود مشجعين في الملعب.

وأكمل حديثه قائلًا "إنه ضخم للغاية ولا يصدق ما فعله الأولاد وكيف فعلوا ذلك ، ولأسباب مختلفة كان الأمر صعبًا للغاية. علينا أن نشعر به بطريقة مناسبة ، وسوف نفعل ذلك".

واختتم "نحن منذ خمسة أيام أو منذ ذلك الحين أبطال، وهو أمر مميز تمامًا. كان لدينا ممر شرفي ، كل الأشياء التي لم نعتد عليها. بعد ذلك حين نفوز بمباراة فهذا أمر رائع، وإذا خسرنا فهي ليست مشكلة كبيرة. لن أقلل من قيمة الهزيمة ، ولكن لا يمكننا أن ننسى أننا فزنا بالدوري بطريقة استثنائية للغاية ".

يذكر أن ليفربول قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مبكرًا قبل عدة جولات من نهاية الموسم الحالي، ليعتلي منصة التتويج للمرة الأولى منذ عام 1990.