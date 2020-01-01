كلوب يكشف عن موقف ليفربول من انتقالات يناير

تعرض لنفس الموقف مع بوروسيا دورتموند

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا يعلم موقف النادي الإنجليزي حتى الآن من أجل التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ليفربول يعاني من أزمة حادة في خط الدفاع، بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم الحالي.

كلوب يؤمن أن منح الفرصة للشباب، قد يكون أحد الحلول المتاحة، مثلما حدث معه في ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

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وقال المدرب الألماني:"سنرى ما سيحدث، لا أعلم ما يمكننا القيام به في يناير، لا توجد لدي أي فكرة، هناك بعض الحلول الخارجية والداخلية أيضًا".

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وأضاف:"لا أريد المقارنة بين الموقفين، ولكني جئت إلى دورتموند في 2008، وكان لدي مدافعين، الأول نيفين سوبوتيتش والثاني هو ماتس هوملس، عمرهما وقتها كان 19 و20 سنة وقمنا باستخدامهما طوال الوقت".

وتابع:"لدينا بعض المواهب هنا أيضًا، الأعمار تصل إلى 18، 19 و20 سنة، وهناك أيضًا عنصر الخبرة، وقد نلجأ للدفع ببعض اللاعبين بخط الوسط في مراكز دفاعية".

واستكمل:"ليس لدي أي فكرة عن إمكانية التدعيم في يناير، في هذه اللحظة نحن بخير ونستخدم العناصر المتاحة لنا، وأنا سعيد جدًا بمنحهم الفرصة".

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وجاءت تصريحات كلوب، قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ليستر سيتي غدًا الأحد بالدوري الإنجليزي، والتي يسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل احتلال صدارة البطولة.