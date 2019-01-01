كلوب يكشف حقيقة اهتمامه بضم بيل من ريال مدريد

بعد نصيحة لاعب ليفربول السابق

وضع المدير الفني لليفربول يورجن كلوب حدًا للشائعات المنتشرة في هذه الأثناء، عن اهتمام إدارة الريدز باللاعب الويلزي جاريث بيل، بعد تلقيه رسالة الطرد من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وكسر مدرب ريال مدريد حاجز صمته، بتصريحات نارية، دعا خلالها لاعب توتنهام السابق لمغادرة اللوس بلانكوس عاجلاً وليس آجلاً، لعدم حاجة الفريق لخدماته، وهو ما فتح المجال لربط مستقبل صاحب الـ30 عامًا، بالعودة إلى بلاد الضباب عبر بوابة "أنفيلد روود".

وكان لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق بول إينس، قد مهد لشائعات ربط مستقبل بيل بالريدز، في حديث مع إذاعة (BBC)، حلل فيه مزايا النجم الويلزي، ما يستطيع تقديمه أو إضافته لتشكيلة كلوب، إذا نجحت الإدارة في استغلال توتر علاقته بزيدان.

لكن بشكل سريع، تعمد كلوب قطع الطريق على بول إينس وعلى الشائعات المتداولة، بقوله في مقابلة مع شبكة (سكاي سبورتس) الناطقة بالإنجليزية في إشارة أو رسالة للاعب النادي السابق "أحيانًا يكون لهؤلاء اللاعبين الرائعين بعض الأفكار الغريبة".

وأضاف "في الحقيقة أنا أحترمهم جميعًا، لكن من الأفضل أن يُجيبوا على الأسئلة فقط (دون تقديم اقتراحات غريبة)، بالنسبة لبيل، فهو لاعب ريال مدريد، وإذا رحل سيكون بمبالغ ضخمة، لا شك أبدًا أنه لاعب رائع وأنا أحبه كثيرًا، لكن الأمر لا يتعلق به، فأنا أعمل على بناء فريق".

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وختم "الفريق ليس عبارة من مجموعة من أفضل اللاعبين كأفراد، ينبغي عليهم العمل معًا"، وكالعادة، قلل من أهمية الحديث الذي ينتشر من حين لآخر، عن احتمال رحيله عن ليفربول قبل انتهاء عقده الممتد لثلاث سنوات قادمة.